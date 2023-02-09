Українські митці проти виступу на одній сцені з Нетребко

Учасники міжнародного фестивалю в німецькому Вісбадені від України відмовляються брати в ньому участь через російську оперну співачку Анну Нетребко. DW з'ясовувала, чому і що буде далі.

У Вісбадені, столиці федеральної землі Гессен та великому культурному центрі Німеччини, з 30 квітня по 31 травня цього року відбудеться Міжнародний травневий фестиваль. Виступити у його рамках у Гессенському державному театрі запрошено десятки музикантів, танцівників, акторів. У тому числі - представників України, а також російську оперну діву Ганну Нетребко.

Днями українці від участі у фестивалі відмовилися - через небажання виступати в рамках одного і того ж заходу з російською сопраністкою, яка так і не озвучила, на думку Києва, виразної антипутинської позиції. Керівництво театру та фестивалю у Вісбадені впевнене, що українським учасникам рішення не виходити на сцену Травневого фестивалю нав'язали політики.

Український мінкульт проти Нетребко

Керівництво Травневого фестивалю отримало листа від гендиректора Національної опери України Петра Чуприни, а також листа міністра культури України Олександра Ткаченка, адресованого держміністерці ФРН з культури та медіа Клаудії Рот (Claudia Roth). У посланні Ткаченка зазначається, що українська сторона не терпітиме жодної співпраці з людьми, які представляють російську культуру, а також жодних заходів, де представлена російська культура, стверджують організатори.

Вісбаденський театр і пам'ятник Шиллеру Фото: Michael Zapf/akg-images/picture alliance

Вони кажуть, що керівництву травневого фестивалю де-факто пропонували зробити вибір: або Нетребко, або учасники з України. На підтримку українців виступили місцеві гессенські політики. Однак керівництво Гессенського державного театру заявило, що порушувати питання таким чином неприйнятно у вільній країні. "Ми також вважаємо неправильним, що держава не дозволяє українським артистам, які неодноразово запевняли нас, що хочуть виступити на Міжнародному травневому фестивалі 2023 року, зробити це", - йдеться в офіційній заяві вісбаденського театру.

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Фестиваль не хоче розділення культур

Заява театру в Вісбадені дуже здивувала головного диригента Національної опери України та Національної філармонії України Миколу Дядюру, який мав виступати на Міжнародному травневому фестивалі з оперою "Реквієм" Джузеппе Верді у виконанні оркестру Національної філармонії та хору Національної опери України. "До мене звернулися і спитали, чи можемо ми приїхати на Вісбаденський фестиваль, і, звичайно, я погодився. На той момент, коли вели переговори про нашу участь, то ім'я російської співачки Нетребко у програмі не було. Коли ми дізналися, що вона буде брати участь у фестивалі, то повідомили, що ми не будемо брати в ньому участь, якщо там буде Нетребко. Ми не можемо з нею співати "Реквієм", - сказав DW Микола Дядюра. Свою позицію він пояснив тим, що Анна Нетребко під санкціями в Україні, а її позиція щодо російського вторгнення в Україну неоднозначна. "Ми дуже сильно відчуваємо, як росіяни користуються культурними заходами задля просування своєї ідеології. Тому відмовитися від участі у фестивалі, де є Нетребко, - це наш свідомий вибір", - зауважив головний диригент українського колективу, який мав виступати у Вісбадені.

Київський оперний театр Фото: Natalia Vlasenko/DW

Однак організатори стверджують, що українські митці поставили німецький фестиваль перед неоднозначним вибором. "Ми зайняли чітку позицію проти путінської агресивної війни, а також проти всіх дій путінського режиму. Але це не може означати, що ми засуджуємо весь російський народ і всю російську культуру, - йдеться у заяві театру. - Культура завжди живе людськими цінностями, які вищі націй. Українську театральну трупу запрошено з постановкою французької п'єси "Калігула" Альбера Камю, а український оркестр - з твором італійця Джузеппе Верді.Той факт, що цих виступів не буде у Вісбадені за рішенням держави, не є добрим знаком для культури, яка хоче подолати війни та несправедливість. Міжнародний травневий фестиваль у Вісбадені - міжнародний. Перед ним не стоїть вибір на користь тієї чи іншої національної культури. Він обирає одну-єдину культуру - ту, яка має об'єднати всіх”.

Що відповіли Нетребко, Клаудіа Рот та український мінкульт?

Клаудіа Рот, держміністерка з культури та ЗМІ у німецькому уряді, отримавши листа від українського міністра Ткаченка, висловила розуміння позиції України, проте застерегла від бойкоту російської культури. Українські музиканти та артисти самі вільні вирішувати, виступати їм на одному фестивалі з Нетребко чи ні, вважає Рот.

Український диригент Микола Дядюра заперечує будь-який тиск на його колективи. "Європейці мають зрозуміти, що це не тиск, а наша позиція. Ми зараз репетирували чотири години наш репертуар, і з них дві години ми працювали без світла і тепла. І ви хочете, щоб ми реагували інакше!? Такі дискусії і філософія мають місце у мирний час, а у нас війна йде", - каже Дядюра.

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Театр у Вісбадені, де пройде Травневий фестиваль Фото: Georg Knoll/DUMONT Bildarchiv/picture alliance

У міністерстві культури та інформаційної політики України підтверджують, що написали листа німецьким колегам, і стверджують, що зробили це на прохання українських митців. "Саме колективи повідомили нам свою позицію, що відмовляються від участі в Вісбаденському фестивалі, бо не можуть бути на одній сцені з Анною Нетребко. Оскільки це людина, яка дуже чітко асоціюється з Путінським режимом, підтримувала все своє творче життя і на початку збройної агресії РФ сказала, що не може засудити дії Путіна, бо любить свою батьківщину. Таким чином легітимізувати діалог через культуру з представниками Росії ми собі дозволити не можемо", - зазначила в інтерв'ю DW заступниця міністра культури та інформаційної політики України Галина Григоренко. Будь-який тиск на митців з боку міністерства вона заперечує.

Оперна співачка Анна Нетребко, яка потрапила в український список санкцій, також є громадянкою Австрії, ситуацію поки ніяк не прокоментувала. Виступ у Вісбадені буде не першим її виходом на сцену у Німеччині після 24 лютого 2022 року. І це не перший протест проти її виступів у Європі.

Що буде далі із Травневим фестивалем?

Заснований наприкінці XIX століття Травневий фестиваль є одним із найвідоміших міжнародних театральних та музичних форумів у світі. У програмі - оперні та драматичні постановки відомих ансамблів, а також балетні та танцювальні постановки, концерти, читання та оперні гала-вечори за участю видатних виконавців.

13 лютого в Гессенському державному театрі Вісбадена має відбутися пресконференція, де оголосять цьогорічну програму Травневого фестивалю - з датами та учасниками. Можливо, там стане відомо, чим закінчився конфлікт. Микола Дядюра зазначив, що гонорар для українських колективів і день виступу на цьогорічному фестивалі для українських митців організатори поки не скасували.