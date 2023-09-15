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ПолітикаНімеччина

Біля Берлінської опери протестують проти виступу Нетребко

Віолетта Чайковська
15 вересня 2023 р.

Сотні людей вийшли з прапорами України до Німецької державної опери, де сьогодні виступає російська діва Анна Нетребко.

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Акція протесту проти виступу Анни Нетребко у Вісбадені в травні.
Акція протесту проти виступу Анни Нетребко у Вісбадені в травні.Фото: DW

Біля Німецької державної опери в Берліні кілька сотень людей протестують проти виступу російської оперної діви Анни Нетребко, повідомляє кореспондент DW.

Вони прийшли з прапорами України та плакатами з написами "Жодної сцени для Нетребко",  "Увага! Російська культура - спонсор війни", "Чекістів до стінки" тощо. 

На акції присутній посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Напередодні він опублікував петицію проти виступу Нетребко та заявив, що вона несе відповідальність за повномасштабну війну Росії проти України.

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Конфлікт навколо Нетребко

У 2014 році Нетребко потрапила у скандал через фото з колаборантом Олегом Царьовим і "прапором Новоросії" та передачу йому мільйона рублів "для театру в Донецьку". Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року українські артисти неодноразово відмовлялися від участі в заходах з Нетребко, а українські спільноти та окремі політики вимагали скасування її концертів. Її звинувачують у недостатньому засудженні війни.

У липні 2022 року концерт Нетребко скасували у Штутгарті. Міністр фінансів землі Баден-Вюртемберг Даніал Баяза (Danyal Bayaz) звинуватив її в тому, що попри формальне засудження війни у березні вона недостатньо явно дистанціювалася від президента Росії Володимира Путіна. 

Цього літа концерти Нетребко скасували в Чехії, Ліхтенштейні та Естонії.

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