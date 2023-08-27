У Таллінні скасували виступ російської оперної діви Нетребко

Концерт російської оперної співачки Анни Нетребко в столиці Естонії був запланований на 14 листопада. Раніше її виступи скасували в Чехії та Ліхтенштейні.

У столиці Естонії скасували концерт російської оперної співачки Анни Нетребко, запланований на 14 листопада. Про це повідомила естонська квиткова компанія Piletilevi. Також у неділю, 27 серпня, анонс цього виступу прибрали з сайту Нетребко.

Сервіс Piletilevi пообіцяв повернути глядачам гроші за квитки, не уточнюючи причин скасування концерту. До цього цей виступ Нетребко в Талліні вже двічі переносили.

Як пише видання "Європейська правда", перед цим концерт Нетребко скасували в Ліхтенштейні. Раніше скасували виступ Нетребко в Чехії - з політичних міркувань.

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Конфлікт навколо Нетребко

Нетребко звинувачують у недостатньому засудженні війни Росії проти України.

У 2014 році вона потрапила у скандал через фото з колаборантом Олегом Царьовим і "прапором Новоросії" та передачу йому мільйона рублів "для театру в Донецьку".

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року українські артисти неодноразово відмовлялися від участі в заходах з Нетребко, а українські спільноти та окремі політики вимагали скасування її концертів.

У липні 2022 року концерт Нетребко скасували у Штутгарті. Тоді міністр фінансів землі Баден-Вюртемберг Даніал Баяза (Danyal Bayaz) пояснив відмову у наданні майданчика тим, що проведення заходу створило б для міста "загрозу громадській безпеці та порядку аж до злочинів та заворушень". До того він звинуватив Нетребко в тому, що попри засудження війни у березні вона недостатньо явно дистанціювалася від президента Росії Володимира Путіна.

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