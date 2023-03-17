Як стало відомо DW у п'ятницю, 17 березня, російська оперна співачка Анна Нетребко не стане почесною гостею Вісбадена. Точніше - у мерії міста не планують занесення імені співачки до "Золотої книги", де зазвичай залишають свої автографи запрошені знаменитості.

До початку Міжнародного травневого фестивалю, який проходитиме у Вісбадені з 30 квітня до 31 травня, залишилося лише шість тижнів. Виступити у його рамках запрошено 680 музикантів, танцюристів, акторів. У тому числі - оперна співачка Анна Нетребко. Квитки на оперу "Набукко" Джузеппе Верді (5 та 7 травня), в якій партію Абігайль виконає Нетребко, було розкуплено у перші дні після офіційного старту продажів 17 лютого 2023 року. Вартість квитків на вечір за участю Анни Нетребко - від 16 до 194 євро, залежно від категорії місць.

Нагадаємо, що запрошення оперної співачки на Міжнародний травневий фестиваль спричинило великий скандал. Від участі у фестивалі спершу відмовилися українські колективи, а потім і гурт Pussy Riot, який не побажав виходити з Анною Нетребко на одну сцену - через її, на їхню думку, нечітку позицію щодо керівництва РФ та війни в Україні. Гессенські політики та адміністрація міста виступили проти її участі у фестивалі, проте Державний театр Вісбадена запросив співачку та наполіг на своєму рішенні.

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Тепер, як стало відомо DW, Анна Нетребко не стане почесною гостею Вісбадена: у мерії не планують занесення імені співачки до "Золотої книги" міста. Традиція запрошувати почесних гостей до місцевої ратуші на урочисту церемонію внесення запису до "Золотої книги" існує вже кілька століть, причому не лише у Вісбадені, а й у багатьох інших містах Німеччини. Наприклад, у Ганновері - там, до речі, у "Золотій книзі" є автограф Анни Нетребко.

Нетребко та "Золота книга" Вісбадена - передісторія

На презентації офіційної програми Травневого фестивалю 13 лютого 2023 року художній керівник Гессенського державного театру Вісбадена Уве Ерік Лауфенберґ (Uwe Eric Laufenberg) заявив: "Пані Нетребко ні в чому не винна. Ні в чому. Це спільна істерія, яка закликає до моралі". Він звернувся і безпосередньо до мера міста Ґерта-Уве Менде (Gert-Uwe Mende): "До речі, це тоді стосується і Вісбадена з його "Золотою книгою". Путін ще є в ній? Адже він вписав туди своє ім'я. Подивіться, може, варто це видалити?".

На запит DW до мера Вісбадена, його офіс так відповів щодо автографа Володимира Путіна у "Золотій книзі" міста: "Цьому запису 16 років. З нагоди проходження Петербурзького діалогу канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Путін внесли свої імена в "Золоту книгу" гессенської столиці Вісбадена. Цей запис, з позиції сьогоднішнього дня, - історичний документ і усвідомлення того, що цей діалог слід розглядати як такий, що зазнав краху".

Нетребко запросили на фестиваль до Австрії

Не поспішають відмовлятися від співпраці з російською оперною сопраністкою і в австрійському Зальцбурзі - одній із музичних та театральних столиць Європи. У четвер, 16 березня, керівництво Зальцбурзького великоднього фестивалю, що відбудеться навесні 2024 року, оголосило про те, що запросило Ганну Нетребко на головну роль в опері "Джоконда".

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