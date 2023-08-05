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КультураСполучені Штати Америки

Нетребко судиться з Метрополітен-оперою

Ігор Бурдига
2 год. тому

Метрополітен-опера у США припинила співпрацю з російською сопраністкою у березні 2022 року через її відмову публічно засудити Путіна. Тепер Нетребко домагається від оперного театру грошової компенсації.

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Анна Нетребко
Анна НетребкоФото: Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Російська оперна співачка Анна Нетребко подала до суду на нью-йоркський оперний театр Метрополітен-опера через припинення співпраці з нею на тлі війни Росії проти України. 51-річна сопраністка вимагає від театру компенсації у розмірі не менше 360 тисяч доларів, повідомили американські ЗМІ увечері у п'ятницю, 4 серпня.

Оперний театр відкинув претензії російської співачки, назвавши їх абсолютно безпідставними. Раніше Нетребко за допомогою профспілки артистів Метрополітен-опери частково досягла успіху в спробах добитися від дирекції сплати неустойки.

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Знаменитий оперний театр на Манхеттені невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у березні минулого року призупинив співпрацю з Нетребко. Дирекція Метрополітен-опери вимагає від неї публічно відмовитися від підтримки президента Росії Володимира Путіна, але Нетребко, за її словами, цього не зробила.

Після цього співачка скасувала заплановані виступи. Директор Метрополітен-опери Пітер Гельб назвав це "втратою для мистецтва", але додав, що "не бачить іншого виходу".

Між тим у Німеччині Нетребко у травні цього року стала учасницею Міжнародного травневого фестивалю, хоча й  її запрошення на нього спричинило великий скандал. Від участі у фестивалі спершу відмовилися українські колективи, а потім і гурт Pussy Riot, який не побажав виходити з Нетребко на одну сцену - через її, на їхню думку, нечітку позицію щодо керівництва РФ та війни в Україні.  Також гессенські політики та адміністрація міста виступили проти участі Нетребко у фестивалі, проте Державний театр Вісбадена запросив співачку та наполіг на своєму рішенні.

Alyona Alyona, Вакарчук, Бенксі про війну і спротив

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