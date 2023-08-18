Прага скасувала концерт російської оперної співачки Нетребко

Концерт російської оперної співачки Анни Нетребко в столиці Чехії вирішили не проводити з політичних міркувань, повідомили організатори.

У Празі скасували концерт російської оперної співачки Анни Нетребко, запланований на 16 жовтня.

Концертне агентство Nachtigall Artists Management (організатор) повідомило 17 серпня, що домовилося з радою директорів Громадського будинку (культурний центр, де мав відбутись виступ) не проводити концерт, зважаючи на негативне ставлення з боку празьких політичних кіл та емоційно-напружену атмосферу.

"Ніхто з учасників не згоден зі скасуванням концерту, але у зв'язку з обставинами, що поступово перетворили суто мистецький проєкт на політичну та соціальну полеміку, рада директорів і компанія Nachtigall Artists Management погодилися скасувати його", - йдеться в повідомленні.

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Мерія Праги виступила проти концерту Нетребко

Заступник мера столиці Чехії Їржі Поспішіл привітав скасування виступу Нетребко, який, на його думку, був би недоречним на тлі війни Росії проти України. "Це правильне рішення щодо нашого ключового партнера, який бореться за свою незалежність", - сказав він.

У липні він рекомендував адміністрації Громадського будинку скасувати концерт після консультацій з представниками українського посольства, які виступили проти його проведення.

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