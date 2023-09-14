Нетребко відповідальна за війну - посол України у ФРН

Посол України у ФРН Олексій Макеєв заявив, що відповідальність за повномасштабне вторгнення РФ в Україну лежить і на оперній співачці Анні Нетребко.

Макеєв: Худкерівник німецької опери "відводить погляд"

"Надаючи у минулому підтримку Путіну і будучи пособницею пропаганди в процесі окупації Донбасу, пані Нетребко також несе особисту відповідальність, яку вона не поділяє, за агресивну війну Росії", - так починається звернення українського дипломата Олексія Макеєва на платформі change.org. На цьому сайті була опублікована петиція "Ні!" - виступ Анни Нетребко в Берлінській державній опері. На момент публікації цієї статті петиція зібрала майже 37 тисяч підписів. Як повідомляє платформа, наступний рубіж - 50 тисяч підписів, досягнувши якого ця петиція стане однією із найрезонансніших.

У своєму зверненні Макеєв пише, що сцена Державної опери з Нетребко виглядатиме так само, як і до війни. Тоді як державні, економічні, академічні, регіональні та практично всі громадські зв'язки Німеччини з Росією зупинені, у Берлінській опері - "culture as usual", наголосив він. На думку посла України в Німеччині, художній керівник опери заплющує очі на проблему та створює видимість повернення до нормального життя, ніби нічого не змінилося. "Мені шкода, що оперний театр вважає за краще слухати сопрано пані Нетребко замість наших аргументів", - зазначає Макеєв.

У п'ятницю, 15 вересня, у Державному оперному театрі на Унтер-ден-Лінден (Staatsoper Unter den Linden) відбудеться прем'єра опери "Макбет" - з Анною Нетребко у головній ролі.

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Що каже Берлінська опера?

DW направила запит до театру одразу після того, як у Німеччині було запущено петицію проти виступу російської оперної діви. У відповідь на запит в опері наголосили, що засуджують війну Росії проти України і, починаючи від 24 лютого 2022 року, позиція театру була абсолютно чіткою: повна солідарність з Україною.

Щодо Анни Нетребко, то керівництво театру з початку війни відносилося до співачки диференційовано. У березні 2022 року за взаємною згодою було ухвалено рішення, що Анна Нетребко не братиме участі у новій постановці "Турандот". Були перевірені й інші взаємні зобов'язання і проєкти. Без чіткої позиції співачки щодо ситуації в Україні подальша співпраця з нею не була можливою, підкреслили в театрі. І нагадали про те, що 30 березня 2022 року Нетребко висловила свою позицію і дистанціювалася від керівництва РФ.

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Чи буде бойкот виступу російської оперної співачки?

Берлінські політики також висловилися щодо ситуації навколо Нетребко. Бургомістр столиці Кай Веґнер (Kai Wegner) "дуже критично" дивиться на майбутній виступ співачки. "У цій війні Україна захищає не лише свої свободу і демократію, а й наші. Ось чому я шкодую, що така всесвітньо успішна співачка, як Анна Нетребко, і досі не дистанціювалася чітко та недвозначно від російської агресивної війни та Путіна", - заявив він у вівторок, 12 вересня, німецькому інформаційному агентству dpa. При цьому правлячий бургомістр німецької столиці наголосив, що свобода мистецтва є незмінною цінністю в Німеччині, і цією свободою у прийнятті рішень про свою програму наділені всі культурні установи у Берліні.

Анна Нетребко в опері "Набукко" на сцені Гессенського державного театру Вісбадена. Травень 2023 року Фото: Hessisches Staatstheater Wiesbaden

Бургомістра підтримав і сенатор Берліна з культури. Джо Чіало (Joe Chialo) вже заявив про свій намір бойкотувати виступ Нетребко. "Я вирішив не ходити на жодне", - заявив політик. У день прем'єри в Берлінській опері, у п'ятницю, Чіало відвідає разом із послом України у Німеччині Олексієм Макеєвим фотовиставку "Воєнні злочини Росії", яка була ініційована Фондом Віктора Пінчука і вже побувала на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, у брюссельській штаб-квартирі, у Європарламенті, у парламенті Великобританії тощо. Особливість берлінського етапу полягає в тому, що експозиція демонструється у фоє Університету імені Гумбольдта, яке є відкритим публічним простором.