Фотовиставка "Воєнні злочини Росії" приїхала до Берліна

Фотовиставка "Воєнні злочини Росії", створена за ініціативи та коштом Фонду Віктора Пінчука, вже побувала на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, у брюссельській штаб-квартирі НАТО та на саміті Альянсу у Вільнюсі, у Європарламенті та на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, у парламенті Великобританії та на Мюнхенській конференції з безпеки. Наразі - з 4 до 16 вересня - експозиція відкрита в Берліні. Особливість берлінського етапу в тому, що фойє університету імені Гумбольдта - громадський простір.

Фото, що шокують

"Виставка підвищує розуміння того, що війна означає для людей в Україні, - сказала на відкритті експозиції ректорка університету Юлія фон Блументаль (Julia von Blumenthal). - Фотографії страшні, вони шокують, вони демонструють страждання та жах. Але знімки, виставлені тут, у фойє - не найжахливіші".

Університет - не закрита установа, сюди можна зайти з вулиці, приходять сім'ї з дітьми, тут навчаються студенти з різних країн світу. І щоб не травмувати невтаємничених, розповіла ректорка, разом із організаторами виставки було ухвалено рішення найстрашніші знімки помістити у закриті приміщення.

На фотовиставці в університеті імені Гумбольдта Фото: Nikita Jolkver/DW

Але й від фотографій, виставлених у фойє університету, мороз по шкірі. Причому експозиція - лише фрагмент української реальності. Організатори включили до неї лише знімки верифікованих українською владою воєнних злочинів, скоєних в Україні російськими військовими після початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

"Для нас, - наголосила фон Блументаль, - це лише фотографії, для наших європейських друзів в Україні - їхнє повсякденне, реальне життя".

Ось відома світлина Євгена Малолєтки: убитий горем чоловік, закривши обличчя руками, сидить у дворі багатоповерхівки на краю лавки, біля якої лежить його мертва дружина.

Фото, зробленi Євгеном Малолєткою Фото: Nikita Jolkver/DW

"Це фото зроблене в Салтівці, на околиці Харкова, де мешкали близько півмільйона людей, - розповів куратор виставки, арт-директор Фонду Пінчука Бйорн Ґельдгоф. - Цей район бомбили щодня, хоча тут немає жодного військового об'єкта. А ця жінка вийшла з будинку погодувати свою кішку.

На мертвій жінці - жовта сукня, на чоловікові - блакитна майка. "Разом виходить український прапор, - каже Ґельдгоф, - розірваний український прапор, і таке відбувається в Україні щодня".

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Як домогтися того, аби Путін постав перед судом?

Виступаючи на офіційній церемонії відкриття виставки, заступниця голови німецького Бундестагу Катрін Ґерінґ-Еккардт (Katrin Göring-Eckardt) нагадала, що війна Росії проти України почалася не 24 лютого 2022 року, а набагато раніше - з насильницького приєднання Криму та підтримки сепаратистів на Донбасі.

"Війна в Україні триває вже 9 років, і ми мусимо відверто визнати, що ми не приділяли цьому достатньої уваги, - сказала Ґерінґ-Еккардт. - Ця виставка є фотографічними доказами російських звірств, скоєних в Україні. Росія, Путін повинні понести за це відповідальність". Вона підтримує міжнародні зусилля щодо створення правового механізму, який дав би можливість судити винних у скоєнні такого злочину, як розв'язання агресивної війни. Такий механізм, за словами Ґерінґ-Еккардт, має створюватися у співпраці з Україною та відповідати нормам міжнародного права.

Заступниця голови Бундестагу Катрін Ґерінґ-Еккардт на фотовиставці "Воєнні злочини Росії" Фото: Nikita Jolkver/DW

У Києва щодо цього є цілком визначена думка. Про це, зокрема, говорив у відеозверненні до учасників церемонії відкриття виставки, голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Оскільки Росія не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду і має право вето у Раді Безпеки ООН, то, заявив Єрмак, обидві ці можливості притягнення Росії та Путіна до юридичної відповідальності за злочин у вигляді агресії перекрито.

Отже, вважає він, потрібен новий спеціальний суд, для заснування якого необхідно ухвалити відповідну резолюцію на Генеральній асамблеї ООН. І це, переконаний Єрмак, завдання, яке можна вирішити, якщо такий варіант підтримають Німеччина та інші західні країни.

Пінчук про ракети "Таурус"

Приїхав до Берліна на відкриття виставки і сам Віктор Пінчук. Він подякував Німеччині та німцям за величезну допомогу - військову, санкціями, за гостинність, за те, що прийняли у себе сотні тисяч українських біженців. Пінчук розповів, що і його батьки були евакуйовані з Києва і тепер перебувають у Німеччині.

Віктор Пінчук розмовляє із Юлією фон Блументаль Фото: Nikita Jolkver/DW

Однак багато українців тепер і в Україні почуваються у відносній безпеці, продовжив він, - "у безпеці завдяки супер-ефективній протиракетній системі IRIS-T", яку постачає Україні Німеччина. Українські солдати, за його словами, по-справжньому щасливі, що мають у своєму розпорядженні тепер німецькі танки "Леопард", хоч і мріють про те, щоб їх побільшало. "І всі українці, - сказав Пінчук, - тепер знають слово "Таурус", всі ми чекаємо на постачання цих (крилатих. - Ред.) ракет великої дальності".

Власне, в цьому і був один із задум фотовиставки. "Ми сподіваємося, що цим, - заявив Пінчук, - ми допоможемо відповідальним особам прийняти дуже сильне рішення передати Україні більше озброєнь і швидше".