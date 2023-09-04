ООН: Дії РФ в Україні можуть бути злочинами проти людяності

Комісія ООН з розслідування порушень гуманітарного права в Україні здійснила черговий візит до Києва та регіонів і оприлюднила результати.

Комісія ООН з розслідування порушень гуманітарного права в Україні у понеділок, 4 вересня, опублікувала заяву за результатами свого візиту до Києва та регіонів. У ній ідеться, що частина вчиненихРосією злочинів в Україні може бути прирівняна до злочинів проти людяності.

У документі, який підготувала Комісія, представлена певна кількість випадків та описана систематичність широкого спектра порушень з боку російських збройних сил, включаючи умисні вбивства, незаконне утримання під вартою, тортури, зґвалтування та інші види сексуального насильства, а також незаконні переміщення та депортації осіб, які користуються захистом, та дітей.

"Багато з цих порушень кваліфікуються як воєнні злочини, а деякі з них, якщо вони підтвердяться додатковими злочинами, можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності, як-от застосування тортур і напади на цивільну інфраструктуру", - ідеться у заяві.

Комісія повідомила, що її слідчі здійснили вже понад десять візитів в Україну.

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В Комісії ООН також нагадали, що українська влада повинна завершити розслідування "тих небагатьох випадків, коли Комісія виявила порушення з боку українських збройних сил".

Комісія надасть письмові доповіді про свою діяльність Генеральній Асамблеї у жовтні 2023 року та Раді ООН з прав людини у березні 2024 року.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні є незалежним органом, уповноваженим Радою ООН з прав людини розслідувати усі ймовірні порушення гуманітарного права, а також пов'язані з ними злочини в контексті агресії проти України з боку Росії. Комісія встановлює факти, обставини та причини будь-яких таких порушень, а також збирає, узагальнює та аналізує докази їх вчинення, включаючи гендерний аспект, на випадок будь-яких майбутніх судових розглядів.