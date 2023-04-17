Омбудсмен: Майже всі українські полонені зазнали тортур

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вказав на повсюдне застосування російськими окупаційними силами тортур і катувань до українських військовополонених. Про це Лубінець розповів у інтерв'ю онлайн-виданню "Українська правда", опублікованому в понеділок, 17 квітня.

"Ми щодо кожного повернутого військовослужбовця відкриваємо свої провадження, фіксуємо факти, які підтверджують неналежне поводження з військовополоненими. Що стосується катувань: можу сказати, що за нашими даними 86 відсотків тих, хто повернувся з полону, прямо заявили про прямі фізичні катування. Це, до речі, встановили не тільки ми, а й міжнародна місія з прав людини Організації Об'єднаних Націй, у них приблизно такі самі цифри", - розповів Лубінець.

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Водночас омбудсмен наголосив, що не може розголошувати деталей щодо видів тортур, яких зазнавали українські військовослужбовці, оскільки озвучування такої інформації українськими посадовцями призводить до посилення тортур над військовополоненими, які ще залишаються у РФ. "Ми фіксуємо, ми накопичуємо інформацію, зокрема для Міжнародного кримінального суду. Якихось деталей ми не називаємо", - пояснив омбудсмен.

"Десятки відео" публічних страт українських бранців

Також посадовець визнав, що впродовж останніх дев'яти місяців його офіс отримав "десятки відео" публічних страт українських військовополонених, скоєні російськими воєнними злочинцями. "Це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках. Декого (із російських виконавців цих страт - Ред.) вдалося верифікувати. І я знаю, що одна особа понесла покарання (вона загинула під час бойового зіткнення з українськими військами)", - розповів Лубінець.

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На думку українського омбудсмена, влада РФ зацікавлена в тому, щоб публічно поширювати відео зі стратами українських військових. Причин цього він вбачає кілька: по-перше, щоб "підтримувати градус антиукраїнської істерії" всередині російського суспільства, по-друге, щоб переконати своїх військових не здаватися в полон ЗСУ, а також щоб залякати вояків ЗСУ, котрі саме готуються до контрнаступу.