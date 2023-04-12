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Напис "Виженіть Росію з ООН"Фото: Lev Radin/Pacific Press Agency/IMAGO
КонфліктиУкраїна

Страта військового: Київ вимагає виключити РФ з Радбезу ООН

Степан Смишляєв
2 год. тому

Київ просить Гаагу звернути увагу на відео обезголовлення росіянами полоненого. Також на переконання України, Росія не має права головувати в Радбезі ООН, має бути виключена і з цього органу, і з ООН загалом.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у середу, 12 квітня, заявив, що після оприлюднення відео, на якому, ймовірно, росіяни обезголовлюють полоненого українського військового, РФ має бути виключена з Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

"Росії не має бути в Радбезі ООН. Терористична країна не має головувати в Радбезі, не може мати права вето. Це абсурд", - написав він у Telegram.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав виключити РФ із ООН загалом. "Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН. Російські терористи мають бути вигнані з України та ООН і понести відповідальність за свої злочини", - обурився він у Twitter.

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Україна вимагає реакції міжнародних організацій

До санкцій проти Росії на рівні ООН закликав і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша, верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, моніторингової місії ООН в Україні та  Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з вимогою "зробити все можливе", аби винні понесли покарання за злочини.

"Вимагаю, щоб питання негідної поведінки щодо військовополоненого було окремо розглянуто на майданчику комітету ООН з прав людини", - написав омбудсмен у Telegram.

Проінформувала партнерів про злочини росіян і делегація України в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), пише державне інформаційне агентство "Укрінформ". "Характер злочинів, скоєних російськими військовими, багато говорить про справжні цілі Москви", - зазначив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні постійної ради ОБСЄ.

Він зауважив, що оприлюднене відео - "не поодинокий випадок". "Про це варто пам'ятати, перш ніж наступного разу потиснути руку російським дипломатам", - додав посол.

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Київ звертає увагу Гааги на відео

В окремій заяві міністерство закордонних справ (МЗС) України наголосило, що вбивство українського полоненого є серйозним порушенням Женевських конвенцій та воєнним злочином, а за Римським статутом Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі воно також може вважатися злочином проти людяності.

"Закликаємо Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на чергове звірство російських військових в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами РФ на території України", - підкреслили в міністерстві.

У Києві наполягають, що до відповідальності мають бути притягнені не лише безпосередні виконавці, але й найвище керівництво РФ. "Ми також закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих термінових заходів задля посилення допомоги Україні аби захистити українців від російського геноциду та звільнити всі наші території", - наголосили в МЗС.

Український омбудсмен теж вважає, що цинічна страта військового є підтвердженням того, що під час вторгнення в Україну Росія провадить політику геноциду: "Що ж це тоді, як не черговий доказ геноциду українського народу? Вони публікують відео, розповсюджують, пишуть жахливі коментарі, в яких відчувається глибока ненависть до України й українців".

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