Зеленський: Світ має відреагувати на відео страти українця

Відео жорстокого вбивства українського полоненого повинен бачити світ і на нього має відреагувати кожен світовий лідер, заявив Зеленський. Тим часом CNN повідомляє про появу ще одного відео з обезголовленими українцями.

Кожен світовий лідер повинен відреагувати на відео, на якому зафіксоване відрізання голови чоловіку, який, імовірно, є полоненим українським військовим. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у середу, 12 квітня.

"Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти. Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина" - наголосив президент.

На його переконання, на цьому відео зафіксована "звичка знищувати життя", яку Росія намагається зробити "новою нормою". "Це не випадковість. Це не епізод. Так було раніше. Так було в Бучі. Тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що мине час", - підкреслив Зеленський.

Україна обіцяє притягнути винних до відповідальності

Президент запевнив, що Україна не забуде злочинів росіян і не пробачить їх, а "законна відповідальність буде за все". "Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти! І нам в Україні - максимально зосередитися на фронті. Максимально допомагати", - додав він.

Своєю чергою Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що розпочала розслідування цього воєнного злочину за статтею "порушення законів та звичаїв війни" (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

"Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде - дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання",- заявив голова СБУ Василь Малюк.

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Ще одне відео обезголовлювання

Тим часом американський телеканал CNN повідомив у середу, що минулого тижня в "проросійській соцмережі" було оприлюднене ще одне відео з обезголовлюванням, яке, схоже, було зняте зовсім нещодавно. Його, ймовірно, зняли російські найманці з приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". На записі видно обезголовлені трупи двох людей, вірогідно, українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової машини.

На відео можна почути голос за камерою, він спотворений, щоби запобігти ідентифікації людини. Голос каже, що бронемашина потрапила на міну і додає, сміючись: "Вони їх убили. Хтось підійшов до них. Вони підійшли до них і відрізали їм голови". У загиблих солдатів, схоже, також були відрубані руки.

У російських соцмережах повідомляють, що відео було зняте поблизу Бахмута на Донеччині, де тривають важкі бої. Докладніша інформація про запис відсутня.

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