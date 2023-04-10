  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Українська артилерія під Бахмутом
Ситуація в районі Бахмута Донецької області залишається складною, але контрольованою, наголошує Олександр Сирський.Фото: Muhammed Enes Yildirim/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

РФ перейшла у Бахмуті до "сирійської тактики" - Сирський

Степан Смишляєв
18 хв. тому

У Бахмуті російська армія перейшла до "сирійської тактики випаленої землі": знищує будівлі та позиції ударами авіації й вогнем артилерії. Тривають жорсткі бої, повідомив Олександр Сирський.

https://p.dw.com/p/4PriP

За оцінками командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, ситуація в районі Бахмута Донецької області залишається складною, але контрольованою, повідомив у понеділок, 10 квітня, Telegram-канал Military Media Center.

"Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває", - зазначив Сирський після відвідин ділянки фронту на Бахмутському напрямку.

Там він заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони та проблемних питань, зустрівся з особовим складом підрозділів і ухвалив оперативні рішення.

"Наші мужні воїни своїми діями виснажили "вагнерівців", тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків", - сказав командувач.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що в разі небезпеки втрати особового складу через оточення Бахмута Сирський, який керує обороною, міста, "ухвалить відповідні правильні рішення".

Читайте також: Російські війська "дуже далекі" від захоплення Бахмута - Череватий

"Я виїхала, а діти - ні": як військові евакуюють з Бахмута

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українська артилерія під Бахмутом

РФ перейшла у Бахмуті до "сирійської тактики" - Сирський

Конфлікти18 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як біженець з України став співаком Боннського театру

Як біженець з України став співаком Боннського театру

Суспільство8 квітня 2023 р.05:18 хв.
Підводний човен РФ у Криму

Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

Генерал Ходжес: Крим - вирішальна територія

Конфлікти7 квітня 2023 р.
external

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Конфлікти6 квітня 2023 р.02:17 хв.
STADA-Firmenhauptsitz in Bad Vilbel

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Політика6 квітня 2023 р.
Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Політика6 квітня 2023 р.
external

Як "Гвардія наступу" готується до контрнаступу

Як "Гвардія наступу" готується до контрнаступу

Конфлікти6 квітня 2023 р.03:01 хв.
На головну сторінку