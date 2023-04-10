РФ перейшла у Бахмуті до "сирійської тактики" - Сирський
Степан Смишляєв
18 хв. тому
У Бахмуті російська армія перейшла до "сирійської тактики випаленої землі": знищує будівлі та позиції ударами авіації й вогнем артилерії. Тривають жорсткі бої, повідомив Олександр Сирський.
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За оцінками командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, ситуація в районі Бахмута Донецької області залишається складною, але контрольованою, повідомив у понеділок, 10 квітня, Telegram-канал Military Media Center.
"Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває", - зазначив Сирський після відвідин ділянки фронту на Бахмутському напрямку.
Там він заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони та проблемних питань, зустрівся з особовим складом підрозділів і ухвалив оперативні рішення.
"Наші мужні воїни своїми діями виснажили "вагнерівців", тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків", - сказав командувач.
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що в разі небезпеки втрати особового складу через оточення Бахмута Сирський, який керує обороною, міста, "ухвалить відповідні правильні рішення".