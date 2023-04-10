РФ перейшла у Бахмуті до "сирійської тактики" - Сирський

У Бахмуті російська армія перейшла до "сирійської тактики випаленої землі": знищує будівлі та позиції ударами авіації й вогнем артилерії. Тривають жорсткі бої, повідомив Олександр Сирський.

18 хв. тому 18 хв. тому

18 хв. тому 18 хв. тому

За оцінками командувача Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського, ситуація в районі Бахмута Донецької області залишається складною, але контрольованою, повідомив у понеділок, 10 квітня, Telegram-канал Military Media Center.

"Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває", - зазначив Сирський після відвідин ділянки фронту на Бахмутському напрямку.

Там він заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони та проблемних питань, зустрівся з особовим складом підрозділів і ухвалив оперативні рішення.

"Наші мужні воїни своїми діями виснажили "вагнерівців", тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків", - сказав командувач.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що в разі небезпеки втрати особового складу через оточення Бахмута Сирський, який керує обороною, міста, "ухвалить відповідні правильні рішення".

Читайте також: Російські війська "дуже далекі" від захоплення Бахмута - Череватий