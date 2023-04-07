  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Українські військові в районі Бахмута
Українські військові в районі БахмутаФото: Kai Pfaffenbach/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Україна утримує Бахмут попри складну ситуацію - Череватий

Анастасія Шепелева
2 год. тому

У ЗСУ визнають, що Росія має тактичний успіх на місцях у Бахмуті, але зауважують, що вона стрімко втрачає бойовий потенціал та не досягає стратегічного успіху.

https://p.dw.com/p/4Pogg

Попри чисельну перевагу російських військ Збройні сили України (ЗСУ) тримають оборону Бахмута на Донеччині, заявив агентству Reuters у п'ятницю, 7 квітня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ситуація складна, ворог концентрує максимум зусиль для захоплення Бахмута. Однак він зазнає серйозних втрат і не досягає стратегічного успіху", - сказав він.

За його словами, всі рішення ухвалюються з метою не дати окупантам прорвати українську оборону, "завдати їм максимальних втрат і зберегти особовий склад". "Маючи тактичний успіх в окремих місцях, ворог платить за нього непомірну ціну і щодня втрачає бойовий потенціал", - сказав Череватий.

Читайте також: Зеленський: У разі небезпеки оточення Бахмуту - будуть правильні рішення

Війська РФ просунулися в центр Бахмута

Про відновлення активності російських військ у місті після того, як вона призупинилася наприкінці березня, йдеться в огляді військової розвідки Великобританії за 7 квітня. "Росія досягла подальших успіхів і зараз, дуже ймовірно, просунулася в центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка. Ключовий український маршрут постачання на захід від міста, ймовірно, знаходиться під серйозною загрозою", - повідомляють британські розвідники.

За їхніми даними, цей район посилили регулярні російські війська, включно з повітряно-десантними. "Існує реальна можливість того, що на місцевому рівні командувачі (приватної військової компанії. - Ред.) "Вагнера" і російського міністерства оборони призупинили свою тривалу ворожнечу та покращили співпрацю", - йдеться в повідомленні міноборони Великобританії в Twitter.

В огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) від 7 квітня з посиланням на геолокаційні знімки також ідеться про незначне просування військ РФ у центральній частині Бахмута. Водночас аналітики повідомляють про відбиття наземних атак ПВК "Вагнера" українськими солдатами на південь від села Іванівське, розташованого за шість кілометрів на захід від Бахмута.

Читайте також: Воєнні будні жителів Бахмута - репортаж

"Я виїхала, а діти - ні": як військові евакуюють з Бахмута

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Британська розвідка про ситуацію в Бахмуті 7 квітня

twitter.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Винищувач F-16

Ігнат: Для контрнаступу Україні потрібна перевага в повітрі

Конфлікти18 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Чи можливий "церковний компроміс" у Києво-Печерській лаврі?

Політика24 год. тому
Великодній фонтан 2023 року у Шехінгені

Крашанки на водограях - Німеччина готується до Великодня

Крашанки на водограях - Німеччина готується до Великодня

Панорама2 год. тому
external

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Військові ЗСУ в окопах біля Нью-Йорка

Конфлікти22 год. тому02:17 хв.
STADA-Firmenhauptsitz in Bad Vilbel

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Фармакомпанія Stada поскаржилася уряду ФРН через Україну

Політика24 год. тому
external

Як біженець із Сирії став мером у Німеччині

Як біженець із Сирії став мером у Німеччині

Політика6 квітня 2023 р.02:22 хв.
external

Як списані радянські "олдтаймери" служать ЗСУ

Як списані радянські "олдтаймери" служать ЗСУ

Суспільство6 квітня 2023 р.03:51 хв.
На головну сторінку