Україна утримує Бахмут попри складну ситуацію - Череватий

У ЗСУ визнають, що Росія має тактичний успіх на місцях у Бахмуті, але зауважують, що вона стрімко втрачає бойовий потенціал та не досягає стратегічного успіху.

Попри чисельну перевагу російських військ Збройні сили України (ЗСУ) тримають оборону Бахмута на Донеччині, заявив агентству Reuters у п'ятницю, 7 квітня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ситуація складна, ворог концентрує максимум зусиль для захоплення Бахмута. Однак він зазнає серйозних втрат і не досягає стратегічного успіху", - сказав він.

За його словами, всі рішення ухвалюються з метою не дати окупантам прорвати українську оборону, "завдати їм максимальних втрат і зберегти особовий склад". "Маючи тактичний успіх в окремих місцях, ворог платить за нього непомірну ціну і щодня втрачає бойовий потенціал", - сказав Череватий.

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Війська РФ просунулися в центр Бахмута

Про відновлення активності російських військ у місті після того, як вона призупинилася наприкінці березня, йдеться в огляді військової розвідки Великобританії за 7 квітня. "Росія досягла подальших успіхів і зараз, дуже ймовірно, просунулася в центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка. Ключовий український маршрут постачання на захід від міста, ймовірно, знаходиться під серйозною загрозою", - повідомляють британські розвідники.

За їхніми даними, цей район посилили регулярні російські війська, включно з повітряно-десантними. "Існує реальна можливість того, що на місцевому рівні командувачі (приватної військової компанії. - Ред.) "Вагнера" і російського міністерства оборони призупинили свою тривалу ворожнечу та покращили співпрацю", - йдеться в повідомленні міноборони Великобританії в Twitter.

В огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) від 7 квітня з посиланням на геолокаційні знімки також ідеться про незначне просування військ РФ у центральній частині Бахмута. Водночас аналітики повідомляють про відбиття наземних атак ПВК "Вагнера" українськими солдатами на південь від села Іванівське, розташованого за шість кілометрів на захід від Бахмута.

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