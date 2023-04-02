  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Krieg in der Ukraine
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у неділю ситуація під Бахмутом особливо загостриласяФото: Sergey Shestak/AFP
КонфліктиУкраїна

Ситуація під Бахмутом особливо загострилася - Зеленський

Степан Смишляєв
49 хв. тому

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що у неділю під Бахмутом "особливо гаряче". Про "дуже напружену" ситуацію кажуть і в міноборони, однак зауважують, що ЗСУ вдається стримувати ворога.

https://p.dw.com/p/4PbwJ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у неділю, 2 квітня, ситуація під Бахмутом особливо загострилася. "Дякую нашим воїнам, які б'ються під Авдіївкою, Мар'їнкою, під Бахмутом... Особливо Бахмутом! Там сьогодні особливо гаряче!" - сказав він у традиційному вечірньому зверненні.

Президент підкреслив, що стійкість українських воїнів наближає поразку Росії у війні. "Держава-зло, для якої стало нормою бити ось так з "Ураганів" по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні села, людей... Держава-зло має бути розбита. В усіх сенсах цього слова",  - наголосив він.

Зеленський також зазначив, що наступний тиждень "буде особливо вагомим для нашого захисту". "Вже готуємося до запланованих подій і рішень. Головне зараз - берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному й державі",  - сказав він.

Окремо голова держави засудив російський ракетний удар по Костянтинівці Донецької області, внаслідок якого загинули шестеро людей. Він також повідомив, що внаслідок мінометного обстрілу Конотопському району Сумської області загинуло двоє людей."Мої співчуття всім рідним, близьким, всім родинам", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський: Втрата Бахмута спонукатиме Київ до компромісів з РФ

Росія задіяла десантників для штурму Бахмута

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у неділю також зауважила, що ситуація у Бахмуті є "дуже напруженою". "Ворог робить спроби задіяти не лише вагнерівців, але й професійні підрозділи десантників. Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення приймаються емоційно", - повідомила вона в Telegram.

За словами Маляр, українським військовим попри складні умови вдається зупиняти просування противника. "Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності. Довіряємо нашим військовим", - написала вона.

Читайте також: Сирський: Ключове завдання ЗСУ в Бахмуті - виснажити сили РФ

Втрати ЗСУ під Бахмутом: чи варто утримувати будь-якою ціною

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Krieg in der Ukraine

Ситуація під Бахмутом особливо загострилася - Зеленський

Конфлікти49 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Золота печатка із зображенням профілю чоловіка та написом BODI - символ виставки

Солдат BODI, або Як жив воїн раннього Середньовіччя

Солдат BODI, або Як жив воїн раннього Середньовіччя

Культура1 квітня 2023 р.
Фрагмент російської ракети серед українського поля пшениці

Експорт агропродукції до ЄС: чим обурені сусіди України

Експорт агропродукції до ЄС: чим обурені сусіди України

Економіка1 квітня 2023 р.
external

Як з лаври виганяли противників УПЦ (МП) і комісію мінкульту

Як з лаври виганяли противників УПЦ (МП) і комісію мінкульту

Релігія31 березня 2023 р.03:48 хв.
Аптека

Ліки за е-рецептом: що саме передбачає нововведення МОЗ

Ліки за е-рецептом: що саме передбачає нововведення МОЗ

Здоров'я31 березня 2023 р.
Партія ГЕРБ Бойка Борисова (в центрі) знову сподівається прийти до влади

Вибори в Болгарії: на що чекати Україні?

Вибори в Болгарії: на що чекати Україні?

Політика31 березня 2023 р.
external

Західні танки для ЗСУ: коли, скільки і що змінять на фронті?

Західні танки для ЗСУ: коли, скільки і що змінять на фронті?

Конфлікти31 березня 2023 р.08:38 хв.
На головну сторінку