Ситуація під Бахмутом особливо загострилася - Зеленський

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що у неділю під Бахмутом "особливо гаряче". Про "дуже напружену" ситуацію кажуть і в міноборони, однак зауважують, що ЗСУ вдається стримувати ворога.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у неділю, 2 квітня, ситуація під Бахмутом особливо загострилася. "Дякую нашим воїнам, які б'ються під Авдіївкою, Мар'їнкою, під Бахмутом... Особливо Бахмутом! Там сьогодні особливо гаряче!" - сказав він у традиційному вечірньому зверненні.

Президент підкреслив, що стійкість українських воїнів наближає поразку Росії у війні. "Держава-зло, для якої стало нормою бити ось так з "Ураганів" по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні села, людей... Держава-зло має бути розбита. В усіх сенсах цього слова", - наголосив він.

Зеленський також зазначив, що наступний тиждень "буде особливо вагомим для нашого захисту". "Вже готуємося до запланованих подій і рішень. Головне зараз - берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному й державі", - сказав він.

Окремо голова держави засудив російський ракетний удар по Костянтинівці Донецької області, внаслідок якого загинули шестеро людей. Він також повідомив, що внаслідок мінометного обстрілу Конотопському району Сумської області загинуло двоє людей."Мої співчуття всім рідним, близьким, всім родинам", - сказав Зеленський.

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Росія задіяла десантників для штурму Бахмута

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у неділю також зауважила, що ситуація у Бахмуті є "дуже напруженою". "Ворог робить спроби задіяти не лише вагнерівців, але й професійні підрозділи десантників. Непомірно високі втрати особового складу ворога не зупиняють. Рішення приймаються емоційно", - повідомила вона в Telegram.

За словами Маляр, українським військовим попри складні умови вдається зупиняти просування противника. "Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності. Довіряємо нашим військовим", - написала вона.

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