Удар РФ по Костянтинівці: вбито шестеро цивільних

Унаслідок атаки РФ по Костянтинівці ракетами та з РСЗВ загинули шестеро людей, ще восьмеро зазнали поранень.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Шестеро цивільних загинули внаслідок удару РФ по Костянтинівці, що на Донеччині, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у неділю, 2 квітня. За його даними, ще восьмеро людей зазнали уламкових поранень та були госпіталізовані.

За даними Єрмака, Росія атакувала місто двома ракетами С-300 та здійснила чотири залпи з РСЗВ "Ураган".

"Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, вісім приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, три автомобілі", - написав глава ОП в Telegram.

Напередодні 1 квітня Андрій Єрмак заявив, що головування держави-агресорки Росії у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй є ганьбою та ударом по заснованій на правилах системі міжнародних відносин.

"Дуже показово, що в свято однієї терористичної держави друга терористична держава починає головувати в РБ ООН. Це не просто ганьба. Це черговий символічний удар по заснованій на правилах системі міжнародних відносин", - написав Єрмак 1 квітня у Twitter.

Він нагадав, що станом на кінець березня в Україні зафіксовано 90 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.

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