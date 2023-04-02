Удар РФ по Костянтинівці: вбито шестеро цивільних

Унаслідок атаки РФ по Костянтинівці ракетами та з РСЗВ загинули шестеро людей, ще восьмеро зазнали поранень.
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Шестеро цивільних загинули внаслідок удару РФ по Костянтинівці, що на Донеччині, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у неділю, 2 квітня. За його даними, ще восьмеро людей зазнали уламкових поранень та були госпіталізовані.
За даними Єрмака, Росія атакувала місто двома ракетами С-300 та здійснила чотири залпи з РСЗВ "Ураган".
"Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, вісім приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, три автомобілі", - написав глава ОП в Telegram.
"Дуже показово, що в свято однієї терористичної держави друга терористична держава починає головувати в РБ ООН. Це не просто ганьба. Це черговий символічний удар по заснованій на правилах системі міжнародних відносин", - написав Єрмак 1 квітня у Twitter.
Він нагадав, що станом на кінець березня в Україні зафіксовано 90 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами.