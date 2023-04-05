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Українські військові у БахмутіФото: Marko Djurica/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Зеленський про ситуацію в Бахмуті: Будуть правильні рішення

Олександр Куницький
22 хв. тому

Під час візиту до Варшави 5 квітня Володимир Зеленський запевнив, що РФ не контролює Бахмут. Але якщо виникне загроза оточення українських військ, керівництво України ухвалить відповідні правильні рішення, додав він.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі небезпеки втрати особовий склад через оточення Бахмута військове керівництво ухвалить відповідні правильні рішення. Про це він заявив в середу, 5 квітня, на спільному брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Польщі.

"Безумовно, якщо буде момент ще гарячіших подій і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, безумовно, будуть відповідні правильні рішення генерала (командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського. - Ред.) на місці. Я в цьому впевнений", - сказав він, відповідаючи на питання журналіста про можливість виведення українських військ з Бахмута у разі погіршення ситуації.

Зеленський підкреслив, що для нього і Сирського, який займається обороною Бахмута,  головне - зберегти українських військових. Нині ситуація в Бахмуті, зауважив президент, є найскладнішою на території України, але Росія не контролює місто. "Найбільше застосування різної зброї, артилерії. Щоденно дефіцит - то є артиліерія, то є достатньо снарядів, то їх менше. То є успіх в якихось блоках Бахумута, і ми йдемо вперед. Або його нема, і ми знов відходимо на позиції", - охарактеризував Зеленський хід оборони міста.

"Юридичне" захоплення Бахмута

Нещодавно пресслужба засновника російської приватної військової компанії "Вагнер" ​​Євгена Пригожина оприлюднила відео, на якому він стверджує, що росіяни "юридично взяли Бахмут". Також на записі Пригожин демонструє прапор, на якому, за його словами, написано "добра пам'ять Владлену Татарському". Через низьку якість відео неможливо ідентифікувати, де воно зроблено і що написано на прапорі.

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У відповідь на це речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий зауважив, що росіяни "нічого не захопили в юридичному сенсі". "Вони підняли прапор над якимось туалетом. Причепили його збоку невідомо чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну добре, нехай думають, що захопили", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що у разі програшу Україною битви за Бахмут, на Київ посилиться тиск як з боку міжнародних партнерів, так і українського суспільства, щодо пошуку "неприйнятних компромісів" з РФ.

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