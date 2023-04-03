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Український прапор на тлі пошкодженої обстрілами будівлі в Бахмуті
Українські військові і посадовці спростовують заяву Євгена Пригожина про те, що російські війська захопили БахмутФото: Libkos/AP Photoi/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Росіяни "дуже далекі" від захоплення Бахмута - Череватий

Степан Смишляєв
18 хв. тому

Українські військові і посадовці спростовують заяву Євгена Пригожина про те, що російські війська захопили Бахмут. Напередодні він заявив, що "юридично ми взяли Бахмут".

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Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий у понеділок, 3 квітня, спростував заяву засновника російської приватної військової компанії "Вагнер" ​​Євгена Пригожина про захоплення Бахмута Донецької області російськими військами, повідомляє Reuters.

"Бахмут - український, і вони (росіяни. - Ред.) нічого не захопили і, м'яко кажучи, дуже далекі від того, щоб це зробити", - наголосив Череватий, додавши, що навколо будівлі міської ради точаться бої.

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Пригожин заявив про "юридичне" захоплення Бахмута

Напередодні пресслужба Євгена Пригожина оприлюднила відео, на якому він стверджує, що "юридично ми взяли Бахмут". Також на записі Пригожин демонструє прапор, на якому, за його словами, написано "добра пам'ять Владлену Татарському". Через низьку якість відео неможливо ідентифікувати, де воно зроблено і що написано на прапорі.

"Вони підняли прапор над якимось туалетом. Причепили його збоку невідомо чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну добре, нехай думають, що захопили", - відповів на це Череватий, зауваживши, що росіяни "нічого не захопили в юридичному сенсі".

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак також спростував захоплення міста військовими РФ. "Бахмут - це Україна. Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує "пабєду", якої в реальності нема", - написав він у Telegram.

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Український прапор на тлі пошкодженої обстрілами будівлі в Бахмуті

Росіяни "дуже далекі" від захоплення Бахмута - Череватий

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