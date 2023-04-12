Єрмак після нового відео страти: За все буде відповідь
Степан Смишляєв
2 год. тому
Коментар глави Офісу президента України Андрія Єрмака про відповідальність росіян з'явився невдовзі після поширення відео з жорстоким убивством, імовірно, військового ЗСУ. На ньому живому чоловікові відрізають голову.
https://p.dw.com/p/4PvgU
Реклама
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що росіяни понесуть відповідальність за злочини, скоєні в Україні. "За все буде відповідь і відповідальність", - написав він у Telegram пізно ввечері у вівторок, 11 квітня.
Єрмак не конкретизував, які саме злочинні дії росіян має на увазі, але його допис з'явився невдовзі після того, як російські пропагандистські аккаунти в соціальних мережах почали поширювати відео, на якому зафіксована жорстока страта, ймовірно, українського полоненого військового росіянами.
Чоловіку відрізали голову
На цьому відео, люди, які, вірогідно є російськими військовими, ножем відрізають голову живому чоловіку в українській військовій формі та з характерними для Збройних сил України (ЗСУ) розпізнавальними знаками. Вони супроводжують свої дії коментарями, характерними для російських військ і пропаганди, на кшталт "працюємо, браття" і пропонують відправити голову командувачу.
Де саме і коли було записане це відео - не відомо, але судячи з того, що дерева на ньому - з зеленим листям, імовірно, його зафільмували ще минулого року.
Ним виявився Олександр Мацієвський - снайпер 163-го батальйону 119 окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області. Як встановила Служба безпеки України, його розстріляли 30 грудня 2022 року. Тіло бійця повернули додому в лютому 2023 року. Він був громадянином Молдови.
Президент України Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України.
Ордер на арешт Путіна: хто може заарештувати президента РФ?