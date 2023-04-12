Єрмак після нового відео страти: За все буде відповідь

Коментар глави Офісу президента України Андрія Єрмака про відповідальність росіян з'явився невдовзі після поширення відео з жорстоким убивством, імовірно, військового ЗСУ. На ньому живому чоловікові відрізають голову.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що росіяни понесуть відповідальність за злочини, скоєні в Україні. "За все буде відповідь і відповідальність", - написав він у Telegram пізно ввечері у вівторок, 11 квітня.

Єрмак не конкретизував, які саме злочинні дії росіян має на увазі, але його допис з'явився невдовзі після того, як російські пропагандистські аккаунти в соціальних мережах почали поширювати відео, на якому зафіксована жорстока страта, ймовірно, українського полоненого військового росіянами.

Чоловіку відрізали голову

На цьому відео, люди, які, вірогідно є російськими військовими, ножем відрізають голову живому чоловіку в українській військовій формі та з характерними для Збройних сил України (ЗСУ) розпізнавальними знаками. Вони супроводжують свої дії коментарями, характерними для російських військ і пропаганди, на кшталт "працюємо, браття" і пропонують відправити голову командувачу.

Де саме і коли було записане це відео - не відомо, але судячи з того, що дерева на ньому - з зеленим листям, імовірно, його зафільмували ще минулого року.

Не перша страта

На початку березня соцмережами почало ширитися інше відео, на якому російські військові розстрілюють полоненого військового ЗСУ після слів "Слава Україні!". За деякий час українські офіційні органи підтвердили автентичність запису та встановили особу страченого.

Ним виявився Олександр Мацієвський - снайпер 163-го батальйону 119 окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області. Як встановила Служба безпеки України, його розстріляли 30 грудня 2022 року. Тіло бійця повернули додому в лютому 2023 року. Він був громадянином Молдови.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України.