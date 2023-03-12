"Слава Україні!": CБУ встановила особу розстріляного бійця

СБУ остаточно підтвердила, що на відео боєць 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський. Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України

Служба безпеки України остаточно підтвердила особу українського військового, якого розстріляли після слів "Слава Україні!". Ним був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Як повідомила пресслужба СБУ, остаточно підтвердити дані військового вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів. Окрім того, спецслужба отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео - саме Олександр Мацієвський.

"Це справжній Герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить - ворог обов’язково буде розбитий. Бо Велика Перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава!", - зазначив голова СБУ Василь Малюк, цитує його пресслужба відомства в Telegram.

Він додав, що спецслужба працює над ідентифікацією військових РФ, які вчинили цей злочин.

Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що присвоїв Олександру Мацієвському звання Героя України.

"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість – в Україні – і за його "Слава Україні!". Герою слава! Героям слава! Україні слава!", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Тіло Мацієвського повернули в Україну у лютому

Як повідомили в СБУ, Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області.

Як встановили в СБУ, його розстріляли 30 грудня 2022 року. Тіло бійця повернули додому в лютому 2023 року.

Наразі СБУ вживає заходів для встановлення військовослужбовців РФ, які скоїли цей злочин. Досудове розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Заходи проводяться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Озвучені раніше версії

Раніше в командуванні Сухопутних військ ЗСУ припустили, що на відео - військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура, який вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі Бахмута.

Згодом регіональне управління Сил територіальної оборони "Північ" ЗСУ повідомило, що цим військовим був Олександр Мацієвський.

Кадри страти спровокували хвилю обурення в українському сегменті соцмереж. Офіційний Київ закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) розслідувати ймовірний розстріл російськими окупантами українського військовополоненого.