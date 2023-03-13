Розстріляний полонений Мацієвський був громадянином Молдови

Полонений Олександр Мацієвський, якого російські окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!", був громадянином Молдови, підтвердили в міністерстві закордонних справ країни.

Військовий Олександр Мацієвський, якого окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!", був громадянином Молдови, заявило в понеділок, 13 березня, міністерство закордонних справ країни.

"Після підтвердження українською стороною того, що страчений російськими солдатами український солдат є Олександром Мацієвським, міністерство рішуче засуджує вбивство громадянина Молдови, яке може бути кваліфіковане як воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

За даними молдовських ЗМІ, Мацієвський народився у Кишиневі, куда його мати була відряджена працювати технологом на взуттєвій фабриці за часів Радянського Союзу. За інформацією чернігівських видань, Мацієвський жив у Молдові протягом перших 27 років, доки не переїхав з сім'єю в Україну в 2008 році.

Напередодні Служба безпеки України остаточно підтвердила особу військового, відео страти якого з'явилося в мережі 6 березня. Мацієвський був снайпером 163-го батальйону 119 окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області.

Його призвали в березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора на Донеччині. Як встановила СБУ, його розстріляли 30 грудня 2022 року. Тіло бійця повернули додому в лютому 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України.

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