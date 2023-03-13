  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Ukraine Weizen l Soldat hält Kerze mit Weizenähren während Gottesdienstes am Denkmal "Kerze der Erinnerung"
Фото: Photoshot/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Розстріляний полонений Мацієвський був громадянином Молдови

Віолетта Чайковська
39 хв. тому

Полонений Олександр Мацієвський, якого російські окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!", був громадянином Молдови, підтвердили в міністерстві закордонних справ країни.

https://p.dw.com/p/4Ob6b

Військовий Олександр Мацієвський, якого окупанти розстріляли після слів "Слава Україні!", був громадянином Молдови, заявило в понеділок, 13 березня, міністерство закордонних справ країни.

"Після підтвердження українською стороною того, що страчений російськими солдатами український солдат є Олександром Мацієвським, міністерство рішуче засуджує вбивство громадянина Молдови, яке може бути кваліфіковане як воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні.

За даними молдовських ЗМІ, Мацієвський народився у Кишиневі, куда його мати була відряджена працювати технологом на взуттєвій фабриці за часів Радянського Союзу. За інформацією чернігівських видань, Мацієвський жив у Молдові протягом перших 27 років, доки не переїхав з сім'єю в Україну в 2008 році.

Напередодні Служба безпеки України остаточно підтвердила особу військового, відео страти якого з'явилося в мережі 6 березня. Мацієвський був снайпером 163-го батальйону 119 окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області.

Його призвали в березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора на Донеччині. Як встановила СБУ, його розстріляли 30 грудня 2022 року. Тіло бійця повернули додому в лютому 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України.

Читайте також: Україна вимагає розслідування ймовірного розстрілу військовополоненого

Супутникові знімки як доказ воєнних злочинів РФ в Україні

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Британські протитанкові комплекси NLAW (на фото) та американські Javelin відіграли важливу роль для відбиття російської агресії на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ірпінь, березень 2022

SIPRI: У 2022 Україна стала третім у світі імпортером зброї

Конфлікти7 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ракети "Кинджал" на літаку МіГ-31 за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ, лютий 2022

Що треба знати про російські гіперзвукові ракети "Кинджал"

Що треба знати про російські гіперзвукові ракети "Кинджал"

Технології10 березня 2023 р.
external

Конфісковані в Латвії у п'яних водіїв авто їдуть до України

Конфісковані в Латвії у п'яних водіїв авто їдуть до України

Конфлікти10 березня 2023 р.02:12 хв.
external

Роздяглися для календаря. Як іспанці рятують своє село

Роздяглися для календаря. Як іспанці рятують своє село

Культура10 березня 2023 р.01:59 хв.
external

Українська для німців: хто і навіщо вивчає "солов’їну" у ФРН

Українська для німців: хто і навіщо вивчає "солов’їну" у ФРН

Суспільство10 березня 2023 р.08:32 хв.
Лампадка та квіти

Убили словами. ДержЗМІ Польщі довели до суїциду підлітка?

Убили словами. ДержЗМІ Польщі довели до суїциду підлітка?

Суспільство10 березня 2023 р.
external

"Ворог не страшний, коли смішний“: стендап під час війни

"Ворог не страшний, коли смішний“: стендап під час війни

Культура10 березня 2023 р.02:05 хв.
На головну сторінку