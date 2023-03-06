Україна вимагає розслідування розстрілу військовополоненого

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у понеділок, 6 березня, закликав Міжнародний кримінальний суд розслідувати ймовірний розстріл російськими окупантами українського військовополоненого.

"Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими силами лише за те, що він сказав "Слава Україні". Ще один доказ того, що ця війна є геноцидом. Вкрай важливо, щоб прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан розпочав негайне розслідування МКС цього жахливого воєнного злочину, - написав Кулеба у Twitter. Він наголосив, що "винні повинні постати перед правосуддям".

Раніше в мережі з'явилося відео вбивства беззбройного чоловіка в українській військовій формі без видимих розпізнавальних знаків. Він стоїть у неглибокій траншеї і курить сигарету, а потім його розстрілюють після слів "Слава Україні" з його вуст. Місце та час знятих кадри невідоме.

Єрмак: Воєнні злочини культивуються на Росії

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що убивство на камеру російськими окупантами українського військовополоненого є свідченням культивування в РФ воєнних злочинів і виправдання їх пропагандою. "Воєнні злочини культивуються на Росії. І відбілюються їхньою пропагандою та міфами про "нацистів". Убивство людини, яка потрапила в полон, - ще один приклад цього. А ще - це приклад їхньої національної нікчемності та слабкості", - написав Єрмак у Telegram. Також він наголосив, що "за кожен такий воєнний злочин буде розплата".

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Своєю чергою Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що відео з кадрами розстрілу відправив міжнародним партнерам та колегам-омбудсменам з різних країн світу "в якості чергового воєнного злочину Росії". "Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості. Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють", - написав він у Telegram.

За словами Лубінеця, Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин.

Українські правоохоронці почали розслідування

У зв'язку з поширеним у мережі відео з розстрілом беззбройної людини в українській військовій формі Служба безпеки України (СБУ) зареєструвала кримінальне провадження, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. "Навіть у війни є закони. Існують норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Але рано чи пізно за злочином буде покарання. Усі причетні відповідатимуть перед законом", - написав Костін у Telegram. Кримінальне провадження відкрито за фактом порушення законів і звичаїв війни.

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