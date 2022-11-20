Україна розслідує закиди щодо ймовірного вбивства полонених

Однак українські посадовці вважають, що може йтися про злочин самих росіян - інсценування здачі в полон. За таких обставин українські військові мали право відкрити вогонь у відповідь, вважає омбудсмен Дмитро Лубінець.

Україна проведе розслідування щодо відеоматеріалів, на яких, як стверджує російська влада, зафіксовано вбивство російських військових, які, ймовірно, намагалися здатися в полон українцям, повідомила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в кулуарах форуму з міжнародної безпеки в канадському Галіфаксі, пише AP.

Водночас віцепрем'єрка зауважила: "дуже малоймовірно", що на коротких відредагованих фрагментах відео дійсно зафіксовано те, про що говорять російські посадовці.

Фрагментовані відеозаписи

Зазначені відеозаписи почали розповсюджуватися в російських соціальних мережах, а невдовзі - і в ЗМІ, 18 вересня. Вони не є цільними, а складаються з фрагментів, з одного з яких складається враження, що люди, одягнені у російську військову форму, здаються в полон. Проте згодом виявляється, що в приміщенні, біля якого вони знаходяться, є ще хтось. Потім починається стрілянина. На іншому відео зафіксовані тіла, ймовірно, мертвих людей у російській військовій формі.

Невдовзі після оприлюднення цих відеозаписів речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що на відео нібито "українські військовослужбовці безжально розстрілюють беззбройних російських військовополонених". Вона звинуватила українців у порушенні міжнародного гуманітарного права і закликала міжнародні організації "засудити цей кричущий злочин, провести його ретельне розслідування".

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу "за фактом масового розстрілу представниками України полонених російських військовослужбовців". В Організації Об'єднаних Націй зауважили, що їм відомо про це відео. "Нам відомо про ці відеозаписи, і ми їх вивчаємо", - сказав представник ООН агенції AFP.

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Інсценування здачі полон

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, своєю чергою зауважив, що на представлених відеозаписах дійсно може бути зафіксований воєнний злочин, але не той, про який говорять представники РФ.

"З окремих шматків відео про інцидент з російськими військовими на Луганщині можна зробити висновок, що, скориставшись інсценуванням здачі в полон, росіяни вчинили воєнний злочин - відкрили вогонь на ураження військових Збройних сил України", - написав він в Telegram.

Лубінець підкреслив, що за таких обставин російські військовослужбовці не можуть вважатися військовополоненим, "а є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство", і в такому разі вогонь у відповідь не є воєнним злочином. "Навпаки, ті, хто хоче скористатися захистом міжнародного права для вбивства, повинні бути покараними", - зауважив омбудсмен.

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