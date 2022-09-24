Росіян садитимуть до тюрми за дезертирство і здачу в полон

За відмову від участі у бойових діях в РФ тепер загрожує до 10 років ув'язнення. Дезертирство під час мобілізації карається у Росії позбавленням волі терміном до 15 років.

Президент Росії Володимир Путін у суботу, 24 вересня, підписав закон, який вводить в дію поправки до Кримінального кодексу РФ, які призначають покарання у вигляді позбавлення волі за добровільну здачу в полон, дезертирство, мародерство та відмову військовослужбовців від участі у бойових діях у періоди мобілізації, воєнного стану та у воєнний час.

Відповідно до цього документу, опублікованому на порталі правової інформації РФ, обтяжуючими обставинами визнається скоєння злочинів у періоди мобілізації, воєнного стану та воєнного часу.

Покарання за дезертирство і здачу в полон

Так, за невиконання наказу командира у період воєнного стану, у воєнний час, в умовах збройного конфлікту або ведення бойових дій та за відмову від участі у бойових діях військовим РФ тепер загрожує позбавлення волі на термін від двох до трьох років. А за відмову військовослужбовців від участі у бойових діях, що спричинило тяжкі наслідки, російський суд тепер може засудити до позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

За опір командиру чи примус його до порушення обов'язків військової служби у період мобілізації, воєнного стану, за умов збройного конфлікту чи ведення бойових дій військових в РФ позбавлятимуть волі терміном від п'яти до 15 років. Таке ж покарання може бути призначено за насильницькі дії щодо командира, вчинені в період мобілізації або у воєнний час.

За добровільну здачу в полон загрожує ув'язнення на строк від трьох до десяти років. За дезертирство у період воєнного часу чи мобілізації передбачено до 15 років.

За мародерство в період військового конфлікту або у воєнний час каратимуть позбавленням волі на строк до 15 років. Тюремне ув'язнення терміном від восьми до 15 років передбачено також за мародерство, вчинене організованою групою, у особливо великому розмірі і пов'язане з загрозою вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого.

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Мобілізація в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив мобілізацію резервістів для участі у війні проти України. При цьому він заявив, що призову підлягатимуть лише громадяни, які перебувають у запасі, проходили службу в армії та мають певні військово-облікові спеціальності. Тим часом в опублікованому указі немає згадки про критерії та принципи мобілізації.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що в рамках мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів. Водночас, за даними видання "Медуза", в планах Кремля призвати 1,2 мільйона людей.

На Заході пов'язують рішення про призов резервістів на фронт із невдачами армії РФ у війні проти України.

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