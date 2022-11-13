На Херсонщині задокументували понад 400 воєнних злочинів РФ

263-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 13 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 12 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 13 листопада (час київський).

++22.50++

Ситуація на деокупованій Херсонщині залишається небезпечною через те, що територія замінована. Проводячи розмінування, один сапер загинув, ще четверо зазнали поранень, повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. Він закликав місцевих мешканців бути обережними і повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети.

Села Херсонщини: звільнені, але й досі під вогнем To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"На Херсонщині буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це понад 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час. Ми повертаємо зв'язок, інтернет, телебачення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики і води. Повернемо транспортне сполучення і пошту. Повернемо "швидку допомогу" і нормальну медицину", - сказав він.

Він додав, що окрім органів державної влади, на деокупованих територіях Херсонщини вже відновлюють роботу і приватні компанії.

Також на цій території триває затримання "російських солдатів і найманців", "знешкодження диверсантів" та документація злочинів - слідчі вже задокументували більше 400 воєнних злочинів, виявляють тіла убитих цивільних і військових, повідомив Зеленський. "На Херсонщині російська армія лишила по собі такі ж звірства, як і у інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти", - сказав він.

++22.20++

Президент Латвії у Бундестазі Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Президент Латвії Егілс Левітс підтримав ідею створення спеціального трибуналу з розслідування повномасштабної війни Росії проти України. Виступаючи у неділю, 13 листопада, на урочистій церемонії у Бундестазі з нагоди Дня народної скорботи, він закликав світову спільноту розслідувати та провести юридичну оцінку російської військової агресії проти України.

Левітс назвав "пробілом у міжнародному праві" той факт, що розслідування вторгнення РФ в Україну досі не входить до компетенції жодного міжнародного суду. За словами Левітса, створення спецтрибуналу з юридичної точки зору можливе, для цього потрібна лише політична воля.

Він також запропонував створити правові можливості для того, щоб направити на відновлення України заморожені країнами Заходу російські активи. Це було б лише очевидним виявом елементарної справедливості, наголосив президент Латвії.

++21.54++

Міністерка фінансів США Джанет Єллен не виключає збереження деяких санкцій щодо Росії навіть після припинення війни в Україні. "Я вважаю, що в контексті будь-якої мирної угоди можливе і було б доречним коригування санкцій", - заявила вона в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal, опублікованому в неділю, 13 листопада. Водночас, "з огляду на те, що сталося", деякі санкції мають залишитися чинними, додала вона.

Водночас Єллен, яка перебуває на саміті G20 в Індонезії, зазначила, що "з боку Росії насправді не було жодних спроб почати переговори з Україною на умовах, прийнятних для України".

++21:24++

ЗСУ повернули контроль над селом Макіївка у Сватівському районі на Луганщині. Про це повідомляється у Telegram Луганської ОВА.

++21:13++

У окупованому військами РФ Мелітополі пролунав потужний вибух, повідомив мер міста Іван Федоров.

"Місто і навіть прилеглі села здригнулися від гучного вибуху. Чекаємо на подробиці", - написав він у Telegram.

++20.24++

У СБУ вивчають деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської Лаври - там нібито співали пісень, що вихваляють "рускій мір". Про це повідомляється у Telegram-каналі відомства. У СБУ обіцяють, що "ситуація не залишиться без відповідної реакції".

"Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", - наводяться слова керівника СБУ Василя Малюка у повідомленні.

Відео зі співами з нібито одного із храмів Києво-Печерської Лаври у Facebook поширив священник ПЦУ Михайло Омелян.

++19.55++

Російські війська продовжують облаштовувати оборонні лінії на лівому березі Дніпра, водночас ведучи наступальні дії Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Водночас, у тимчасово окупованих Росією Каховці, Таврійську та Новій Каховці на Херсонщині, за даними генштабу, спостерігається зменшення кількості особового складу російської армії. "У містах мінімальна кількість окупантів, вулицями рухаються патрульні", - повідомляється у зведенні.

Загроза ракетних та авіаударів з території та повітряного простору Білорусі зберігається. Окрім того, за даними генштабу, у військових комісаріатах Брестської області Білорусі в період з 7 по 11 листопада проходили заходи щодо роз'яснення персональних даних чоловіків призовного віку.

++19.18++

Українська влада наполегливо рекомендує мешканцям правобережної частини Херсонської області евакуюватися до більш безпечних регіонів країни через загрозу обстрілів та зруйновану критичну інфраструктуру, яка забезпечує постачання електроенергії, води та тепла.

"На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. Російська армія, тікаючи, від безвиході починає воювати з мирними людьми», - йдеться у повідомленні очільника Херсонської ОВА Ярослава Янушевича у Telegram.

Херсонська ОВА готова допомогти з евакуацією та забезпеченням людей всім необхідним, зазначає Янушевич.

++18.40++

Від початку тижня українські військові деокупували на правому березі Дніпра 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячі квадратних кілометрів. У звільнених населених пунктах та на територіях Миколаївської та Херсонської військові проводять стабілізаційні заходи та розмінування, повідомляє оперативне командування "Південь" ЗСУ.

Водночас російські військові продовжують облаштовувати фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра та завдавати удари по критичній інфраструктурі, цивільних об’єктах і територіях тилових регіонів, зазначають в командуванні.

За даними ОК "Південь", Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій, споряджений вісьмома ракетами, готовий до використання.

++18.03++

Україна та США домовились побудувати на українській території малий модульний реактор (ММР). Про це рішення оголосили спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко в рамках 27-ї Кліматичної конференції ООН, що триває цими днями у Єгипті.

Такі реактори призначені для отримання енергії завдяки ланцюговій реакції поділу, мають менший розмір, а їхнє утримання дешевше. У пілотному проєкті України і США загалом йдеться про запуск промислового виробництва чистого палива на базі ММР за допомогою електролізу твердих оксидів.

Проєкт спрямований, зокрема, на те, щоб підтримати енергетичну безпеку України. Крім того, він має на меті "продемонструвати інноваційне лідерство України у сфері чистої енергії завдяки використанню передових технологій", йдеться у повідомленні Держдепартаменту США про запуск проєкту.

++17.30++

Україна має "є імпульс" у війні з Росією, але Москва поки що не збирається здаватися, вважає міністр оборони Великобританії Бен Воллес. В інтерв'ю радіостанції Times Radio Воллес попередив, що було б нерозумно розглядати відхід російської армії з Херсона як кінець війни. "Ніхто не недооцінює Росію. Росія ще далека від того, щоб здатися", - заявив міністр.

++16.50++

Війна проти України матиме довгострокові наслідки для російського суспільства, заявив голова Народного союзу Німеччини з догляду за військовими похованнями Вольфґанґ Шнайдерган (Wolfgang Schneiderhan). "Кажуть, що це війна Путіна. Це так, але все ж таки злочини на цій війні вчиняють російські чоловіки", - сказав ексгенерал, колишній генеральний інспектор Бундесверу в інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland. Інтерв'ю було оприлюднене в неділю, 13 листопада, з нагоди німецького Дня народної скорботи за жертвами воєн і тиранії.

За словами Шнайдергана, це означає, що майбутньому російському суспільству доведеться переосмислювати цю відповідальність. "Історія Німеччини - хороший вчитель щодо того, що це означає і як довго це триває", - додав він.

Читайте докладніше: Ексгенерал Бундесверу: Війна проти України - це не просто війна Путіна

++16.10++

ЗСУ підняли прапор України над селом Львове Бериславського району Херсонської області, повідомляє міноборони України. "Одеські морпіхи підняли український прапор в центрі населеного пункту Львове що на Херсонщині. Перед тим звільнивши його мешканців від російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Тим часом заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін опублікував відео, як українські військові вивішують державний прапор над Антонівським мостом, що з'єднує Херсон із лівобережною частиною області.

++15.31++

Російські війська у неділю завдали удару по місту Курахове Донецької області, повідомив глава обласної адміністрації Павло Кириленко. "Ракетний удар по Кураховому завдали росіяни сьогодні посеред дня. Одна людина дістала поранення. На щастя, обійшлося без загиблих", - написав він в Telegram. За його словами, ракета влучила у двоповерховий будинок, ударом пошкоджено ще житлових будинки по сусідству та адмінбудівлю. "Вся вільна територія Донбасу наскрізь прострілюється російською зброєю. Прилетіти може куди завгодно і в будь-який час. Не наражайте себе на небезпеку! Евакуюйтеся", - закликав Кириленко.



++14.57++

Група компаній "Нова Пошта" 12 листопада закупила і доставила близько 10 тонн продуктів у Херсон. "Сьогодні привезли повні дві машини наборів з їжею. Завтра приїдуть ще 12 тонн", - наголошується в повідомленні в Facebook компанії. Крім того, в компанії анонсували поновлення роботи відділень "Нової Пошти" в деокупованому обласному центрі. "З понеділка почнуть працювати перші відділення. Вже традиційно поновлюємо доставку, починаючи з гуманітарки, електрики та інтернету", - написав на своїй сторінці в Facebook співзасновник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк.

++14.33++

На Херсонщині запровадили тимчасову заборону на користування водним транспортом. Обмеження триватиме на водоймах області з 13 до 19 листопада, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. "Протягом 13-19 листопада на водних об'єктах в межах Херсонської області заборонено користуватися всіма видами водного транспорту", - написав Янушевич у Telegram-каналі.

++13.58++

Російські окупанти вивезли більшу частину колекції Херсонського зоопарку на територію тимчасово окупованого Кримського півострова. Про це повідомив засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук. За його словами, "у Крим вони вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами й вовка до віслюка і білок".

Також стало відомо про викрадення єнота з цього зоопарку представниками військового командування. "Єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь дурний солдат, а саме російське командування", - написав Тодорчук у Facebook.

++13.37++

Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми поправку до ухваленого в першому читанні законопроєкту про громадянство, згідно з якою людину можуть позбавити набутого громадянства РФ. Причина такого покарання "дискредитація армії, заклики до порушення територіальної цілісності РФ, а також участь у діяльності "небажаної" неурядової організації, повідомив журналістам у неділю голова комітету Держдуми РФ з безпеки Василь Піскарьов, передає "Інтерфакс".

++13.25++

14 російських кораблів, зокрема один носій крилатих ракет "Калібр", залишаються в Чорному морі, повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України. Наголошується, що на цьому носії можуть розміщуватися вісім крилатих ракет "Калібр".

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель", - йдеться у повідомленні. Крім того, у Середземному морі стоять 10 російських кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", що можуть нести 76 крилатих ракет.

++12.55++

П'ятий президент України, лідер парламентської фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив в ефірі румунського телеканалу Antena 3, що найкоротшим шляхом до миру і переговорів між Україною і РФ є добре озброєна українська армія. "Найкоротший шлях до миру - більша кількість зброї й сильніша українська армія. Військова дипломатія є найбільш зрозумілим інструментом для Росії та Путіна. А шлях до миру - це депутінізація Європи, депутінізація світу", - написав політик у Facebook.

За словами Порошенка, президент РФ Володимир Путін одночасно говорить про переговори між Україною та Росією і віддає накази випускати сотні російських ракет по українських цивільних об'єктах. Порошенко переконаний, що "найкращим учасником переговорів у цій ситуації є солдат українських Збройних сил", а "найкращими перемовниками, які роблять мир можливим, є Збройні Сили України". "А найкращим інструментом для миру є HIMARS, NASAMS, інші далекобійні технології та високоточна західна зброя, включаючи зенітну і протиракетну техніку", - наголосив він.

Порошенко навів приклад звільненого Херсона, назвавши його "доказом того, що це єдина мова, яку розуміє Путін". "Тож переговори ведуться, і ми готові обговорювати будь-які гарантії безпеки, коли вся українська земля буде вільною", - виснував Порошенко.

++12.37++

"Укрзалізниця" вже з неділі пропонуватиме квитки на три перші рейси з Києва до п'яти міст - вже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя, котрі досі під російською окупацією. Це відбуватиметься в рамках благодійного проєкту "Квитки до перемоги", розпочатого спільно з платформою UNITED24.

"Квиток можна придбати, зберігати як символ віри у ЗСУ та звільнення України від окупантів, а скористатися ним одразу після деокупації. Тільки-но рух буде відновлено, залізничники відправлять повідомлення з датою і місцем", - йдеться в повідомленні компанії. "Укрзалізниця" додає, що квитками Київ - Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом. Рейси здійснюватиме "Поїзд до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях, уточнили в компанії. "Всі квитки благодійні: кошти від їхнього продажу будуть перераховані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту - автомобілів, які допоможуть поєднати міста і селища на деокупованих територіях з найближчими залізничними вузлами", - зазначили в "Укрзалізниці".

++12.05++

На Харківщині за минулу добу російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах, унаслідок чогоі сталася пожежа, поранених серед мирного населення не зафіксовано, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "У м. Вовчанськ близько 16 години внаслідок російських обстрілів пошкоджена квартира в багатоквартирному будинку, сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. Протягом доби поранених серед цивільного населення медики не зафіксували", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі. Він повідомив також, що за добу піротехніки ДСНС знешкодили 404 вибухонебезпечних предмети на деокупованих територіях.

++11.58++

Унаслідок обстрілів російськими окупаційними військами одного з сіл Запорізької області пошкоджена лінія електропередач, житлова інфраструктура, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. "О 2 годині ночі засобами РСЗВ росіяни обстріляли одне з сіл Запорізького району. Пошкоджено лінію електропередачі, житлові будинки, легкові автомобілі. На щастя, люди залишилися неушкодженими", - написав він у Telegram-каналі. За словами посадовця, рятувальні служби до ранку неділі займалися знешкодженням частин ракети з касетним боєкомплектом, збитої українськими військовослужбовцями, котра впала в одному з районів Запоріжжя. Старух зазначив, що небезпечні боєприпаси вивезли за межі житлових кварталів.



++11.22++

У Мелітополь і далі завозять мобілізованих російських громадян, повідомив мер міста Іван Федоров. "Генштаб підтверджує завезення в місто 12 листопада чергової партії мобілізованих російських громадян", - написав посадовець у Telegram-каналі .

++10.52++

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що лише після деокупації Донецька чи Луганська Росія буде справді готова вести переговори, або виводити свої війська з України. "Політично та психологічно Росія ще не дозріла до справжніх переговорів і виводу військ. Але це станеться. Одразу після звільнення Донецька чи Луганська", - написав Подоляк у Twitter.

++10.17++

Аналітики британської військової розвідки відреагували на плани російського керівництва відродити в шкільній програмі курс допризовної підготовки. Як зазначають автори останнього щоденного огляду військової розвідки Сполученого Королівства, плани відродити цей предмет у програмі шкільного навчання, "ймовірно, мають на меті прищепити школярам певні військові навички з наближенням призовного віку, а також збільшити набір за мобілізацією та призовом. Ця ініціатива, ймовірно, також є частиною ширшого проєкту з підтримки ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів у населення Росії", припускають автори щоденного огляду британської військової розвідки.

++09.58++

У Донецькій області за добу в результаті ворожих атак загинули дві цивільні особи, одна людина поранена, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 12 листопада росіяни вбили 2 цивільних у Донецькій області - у Бахмуті. Ще 1 людина в області отримала поранення", - написав він у Telegram-каналі. Крім того, правоохоронці виявили ще два тіла загиблих під час окупації: у Ямполі та Яровій.



++09.29++

У ніч на неділю російські окупаційні сили обстріляли дві ОТГ Дніпропетровщини, внаслідок чого постраждали двоє людей та зруйновано десятки житлових будинків, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Вночі від ворожого вогню вкотре страждала Нікопольщина. Росіяни направили свої "Гради" та важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади", - написав Резніченко в Telegram-каналі.

Зокрема, найбільше постраждав Нікополь, куди вночі прилетіли близько 40 російських снарядів. У результаті поранено двох жінок 46-ти та 82-х років, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також у місті пошкоджено понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, два десятки господарських споруд, кілька газопроводів та ліній електропередач. Резніченко зазначив, що російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі - у квартирі та приватному дворі. Вогонь пожежники ліквідували. Також унаслідок обстрілу постраждали й місцевий коледж, відділ РАГС, адмінбудівля та шиномонтаж. А в Марганецькій громаді зруйновано приватні будинки, але людей не зачепило.

++08.54++

Виведення російських військ з Херсона розпалює ідеологічний розкол між прихильниками війни й президентом Росії Володимиром Путіним, підриваючи довіру до Путіна і його спроможності виконати свої обіцянки щодо війни в Україні, виснували аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW). Через неспроможність його військових досягти своїх максималістських цілей щодо повалення українського уряду та захоплення всієї України, Путіну стає дедалі важче вгамовувати ту частину вкрай ідеологізованого електорату, яка підтримує війну, кажуть аналітики.

Нині серед запеклих критиків дій Путіна виявився один з найвпливовіших ідеологів "русского мира" Олександр Дугін. Дугін зокрема заявив, що російська ідеологія наголошує на відповідальності Росії за захист "російських міст", як-от Херсон, Бєлгород, Курськ, Донецьк і Сімферополь. Дугін також зазначив, що "самодержець" несе відповідальність за порятунок свого народу, інакше його спіткає доля "короля дощів", якого вбили через те, що той не зміг викликати дощ під час посухи.

Крім того, російські націоналістично налаштовані пропагандисти, такі як Володимир Соловйов, дедалі частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування повної відданості їхнім цілям в Україні, а Соловйов навіть закликав до повної мобілізації та звільнення некомпетентних чиновників після здачі Росією міста Херсон.

++08.15++

Позиція голови Комітету начальників штабів (КНШ) збройних сил США генерала Марка Міллі, який останніми тижнями рішуче виступав за пошук дипломатичного виходу з війни в Україні, не знаходить широкої підтримки з боку команди з національної безпеки президента Джо Байдена, включно з держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником із нацбезпеки Джейком Салліваном. Останні не вважають, що час для переговорів щодо України настав, передає телеканал CNN із посиланням на двох представників американської адміністрації. За даними CNN, Держдепартамент США сповідує позицію, що кардинально відрізняється від поглядів Марка Міллі. Тож нині фактично склалася унікальна ситуація, коли військове керівництво в США активніше наполягає на дипломатії, ніж самі американські дипломати, зазначає CNN.

++07.59++

Звільнення Херсона дозволить українським військовим завдавати ударів з HIMARS по російських окупаційних силах, які перебувають на підступах до Криму, що послабить оборону окупантів та вплине на подальшу деокупацію, припустив генерал США у відставці, колишній командувач сухопутними силами США в Європі Бен Ходжес. "HIMARS скоро стрілятимуть із Херсона. Підступи до Криму в межах досяжності. Це послабить російську оборону, тоді як "ліве крило" контрнаступу до січня візьме Маріуполь та Мелітополь. Потім розпочнеться вирішальний етап кампанії...звільнення Криму", - спрогнозував Ходжес у дописі в мікроблозі Twitter.

В іншому дописі Ходжес зазначив, що важливу роль могло б відіграти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, що дозволило б українським військам завдавати ударів по російських військових базах у тимчасово окупованому Криму з Херсона.

Читайте також: Армії РФ не допоможе зміна командування - Ходжес

++07.50++

У Національній поліції України закликали херсонців допомагати виявляти колаборантів, повідомила пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки. "Департамент внутрішньої безпеки НПУ просить херсонців допомогти виявляти колаборантів", - йдеться у повідомленні. У Нацполіції нагадали, що оперативники проводять стабілізаційні заходи на деокупованій території Херсонської області. "Основне завдання згаданих заходів - виявлення й притягнення до відповідальності посібників ворога. Тому ДВБ НПУ звертається до мешканців звільнених територій: у разі наявної інформації щодо осіб, які сприяли або співпрацювали з окупантами, чи зрадили державі, повідомляти на "гарячу лінію" Департаменту", - йдеться в повідомленні.

++07.41++

Збройні сили України відбили ворожі атаки в районах 12 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб. "За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар'їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині", - йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

++07.36++

Найближчим часом "Укрзалізниця" запустить залізничне сполучення до звільненого Херсона, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін. "Вокзал на місці. Люди чекають. Значить, скоро буде поїзд до Херсона", - написав він у Telegram-каналі у ніч на неділю. Камишін зазначив, що необхідно приїхати до Херсона, оцінити пошкодження, скоординувати дії з бійцями Збройних сил та місцевою владою, а також організувати команду для якнайшвидшого повернення залізничного сполучення до Херсона. Водночас він запевнив, що розмінування відбувається швидко, а пошкоджений шлях і розбиті вагони швидко відремонтують.



++07.27++

Два балкери, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй, зайшли до портів Великої Одеси під завантаження пшеницею для Ефіопії, Ємену та Афганістану, повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ) на Facebook-сторінці. За її даними, в Одеському порту 40 тисяч тонн української пшениці для Ефіопії завантажують на балкер Bozburun M, а в порту "Чорноморськ" такий самий обсяг пшениці для мешканців Ємену та Афганістану забере балкер Gokova M.

Крім того, зазначила АМПУ, в рамках реалізації "Зернової ініціативи" з порту "Чорноморськ" вийшли два судна з 27 тисячами тонн агропродукції, яка буде направлена до країн Азії. Згідно з повідомленням, у портах Великої Одеси під обробкою перебувають 33 судна, в які завантажується 920 тисяч тонн української агропродукції. Загалом від початку "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 444 судна, які експортували 10,3 мільйона тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.





++07.13++

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак різко розкритикував розпочату президентом Росії Володимиром Путіним війну проти України. "Війна Путіна посіяла хаос по всьому світу, руйнуючи життя людей і занурюючи міжнародну економіку в безодню потрясінь", - наголошується в заяві керівника британського уряду. "Ми притягнемо режим Путіна до відповідальності й вкажемо на його повну зневагу до міжнародної співпраці та до поваги до таких форумів, як G20", - запевнив Ріші Сунак. На відміну від Росії, Великобританія та її союзники спільно працюватимуть, щоб домогтися прогресу у розв'язанні економічних проблем і поліпшити становище свого населення, додав він.

Як повідомлялося, Путін не буде присутній на саміті G20, РФ представить глава МЗС Сергій Лавров.