В Україні за підтримки США побудують малий модульний реактор

Україна та США започаткували пілотний проєкт з будівництва на українській території малого модульного реактора (ММР). Про це рішення оголосили спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі та міністр енергетики України Герман Галущенко в рамках 27-ї Кліматичної конференціїї ООН, що триває цими днями у Єгипті.

Такі реактори призначені для отримання енергії завдяки ланцюговій реакції поділу, мають менший розмір, а їхнє утримання дешевше. У пілотному проєкті України і США загалом йдеться про запуск промислового виробництва чистого палива на базі ММР за допомогою електролізу твердих оксидів.

Проєкт спрямований на те, щоб підтримати енергетичну безпеку України та уможливити декарбонізацію енергетичних секторів за допомогою виробництва чистого водню. Також він передбачає покращення довгострокової продовольчої безпеки за допомогою чистих добрив, вироблених на основі аміаку, йдеться у повідомленні Держдепартаменту США про запуск проєкту.

Окрім того, як зазначається у повідомленні, проєкт має на меті "продемонструвати інноваційне лідерство України у сфері чистої енергії завдяки використанню передових технологій".

"Поки російські варвари ведуть несправедливу війну проти нас і намагаються нищити нашу цивільну інфраструктуру, Україна не тільки працює над захистом та швидким ремонтом/заміною знищеного, але й вже зараз планує побудову інноваційної енергетичної системи", - зазначила у Facebook посолка України у США Оксана Маркарова.

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ММР у Європі

На полях Кліматичної конференції Керрі також оголосив про започаткування нової ініціативи "Проєкт Фенікс". Вона спрямована на те, щоб прискорити переведення вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі на ММР. При цьому, робочі місця на станціях мають бути збережені за рахунок перенавчання працівників, повідомляє Держдеп США.

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Канада теж планує розробку ММР

Понад 700 мільйонів доларів на розробку мережі ММР виділить також Канада. Про це наприкінці жовтня оголосив міністр природних ресурсів країни Джонатан Вілкінсон, повідомляє Reuters.

"Ми робимо це тому, що атомна енергія - як джерело енергії без викидів - має вирішальне значення для досягнення кліматичних цілей Канади та світу", - сказав Вілкінсон.

Енергетична криза, спричинена війною в Україні, відновила інтерес до ядерної енергетики у світі. Фахівці прогнозують, що швидкі у будівництві системи ММР цілком ймовірною можуть пришвидшити відмову від викопного палива.