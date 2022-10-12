Армії РФ не допоможе зміна командування - Ходжес

Масований ракетний обстріл РФ Києва та інших українських міст - це "воєнні злочини, скоєні у всіх на очах", заявив у розмові з DW колишній командувач сухопутними військами США в Європі, старший радник незалежної організації захисту прав людини Human Rights First Бен Ходжес. Він закликав до оприлюднення імен усіх російських військових, які є ланкою в ланцюжку керування запуском цих ракет. "Увесь світ має знати, хто ці люди. Простих слів зараз недостатньо", - сказав Ходжес і наголосив на важливості продовжувати шукати способи захистити українців, яких вбивають російські ракети. "Це означає постачати більше систем ППО. Я в цьому згоден з паном (міністром закордонних справ України Дмитром - Ред.) Кулебою", - додав він.

Колишній командувач сухопутними силами США у Європі вважає, що дії РФ спрямовані на затягування конфлікту і позбавлення Заходу волі допомагати Україні. "Волю українського народу їм точно не вдасться зламати. Цими ракетними ударами вони випробовують нашу волю на Заході. Але, гадаю, це довго не триватиме. Завдяки санкціям вони не мають на це ресурсів. Вони не можуть поповнити запаси високоточної зброї, яку використовують зараз проти мирних жителів", - впевнений він.

Кримський міст - легітимна ціль

Що стосується вибуху на Кримському мосту, відповідальність за який РФ негайно поклала на спецслужби України, Ходжес нагадав, що "Україна у стані війни з Росією. І такі цілі як мости, логістичні лінії постачання, всі ці цілі є абсолютно правомірними. На відміну від мирних жителів, які були вбиті в результаті недавніх російських ракетних ударів. Що справді важливо - це результат", - наголошує військовий експерт.

Він не сумнівається, що у підсумку пошкодження мосту ускладнить Росії тилове забезпечення військ і доставку бронетехніки до Криму. "Також це ще раз продемонструвало, що росіяни не змогли захистити свій тил. Українці постійно завдають ударів по логістиці, і це добрий метод послабити потенціал російських військ", - каже він і додає, що Україна не зобов'язана вголос говорити про свою причетність чи непричетність до вибуху на Кримському мості. "Українська армія чудово справляється із захистом інформації. І якщо відповідальність за те, що сталося, лежить на них, то для них, можливо, не вигідно зараз заявляти про це. Тим більше, якщо це розкриє їхні методи чи місця підготовки", - впевнений він.

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Про корупцію у російській армії

Що ж до призначення Сергія Суровікіна командувачем військами РФ в Україні, то, на думку Ходжеса, великого впливу на перебіг воєнних дій це не матиме, адже "проблеми російської армії не вирішити зміною командування. Можливо, новий командувач дасть новий імпульс і якось по-іншому діятиме в рамках цієї операції. Але один командувач, навіть якщо він жорсткіший, не зможе вирішити всіх проблем Російської армії", - каже Ходжес і пояснює, що логістична система РФ, і без того погано пристосована для тривалих операцій, зараз виснажена. "Не було й дня з початку 24 лютого, щоб Російський флот, армія та авіація працювали злагоджено. Я не знаю, чи він зможе це виправити. Російська армія не славиться вмінням проводити, що ми називаємо, спільні операції. Я до того, що Чорноморський флот Росії навіть не воює в Україні, вони не мають на це ресурсів", - наголошує він.

Скептично Бен Ходжес оцінює і "часткову мобілізацію" в російській армії, яка, за його оцінками, через корупцію в системі не поліпшить ситуацію з особовим складом. "У них ніколи не було стільки людей, які б реально марширували в чоботях, про яких вони заявляли. І рівень підготовки та навчання солдатів не відповідає очікуванням від армії, яка колись була другою найсильнішою армією у світі. Важливо, що коли почалася часткова мобілізація, пів мільйона чоловіків призовного віку поїхали з Росії, щоб її уникнути. Зрозуміло, що вони не хочуть у цьому брати участь", - каже Ходжес і називає "злочином" те, що людей посилають на поле боя без належної підготовки. "Вони не мають мужності боротися. У результаті там кілька тисяч непідготовлених солдатів. І я думаю, що загалом мобілізація негативно вплине на ставлення до Кремля".

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Ядерний шантаж Москви

Спекуляції і погрози застосуванням ядерної зброї Росією Ходжес називає "серйозною ситуацією" і нагадує, що в російському арсеналі тисячі одиниць ядерної зброї, як стратегічної, так і тактичної. "Як ми вже зрозуміли за останні кілька місяців, його явно не турбує загибель мирних жителів. Отже, президент моєї країни і я теж думаємо, що більшість світових лідерів серйозно ставляться до загрози. Але я таки думаю, що малоймовірно, що президент Путін застосує ядерну зброю", - припускає Бен Ходжес і пояснює це тим, що застосування ядерної зброї не дасть РФ переваг на полі бою. До того ж, є сумніви, чи підтримають такий крок військові. "Звичайно, Сполучені Штати не могли б не втрутитися, якби він застосував ядерну зброю. І я не думаю, що хтось у Кремлі цього хоче", - резюмував Бен Ходжес.