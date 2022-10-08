Окупаційні війська РФ в Україні очолив глава космічних сил

Сергій Суровікін раніше командував південним угрупованням окупаційних сил РФ в Україні. У 2017 році він очолював війська Росії в Сирії.

У Росії призначили командувачем об'єднаного угрупування окупаційних військ в Україні головнокомандувача повітряно-космічними силами РФ, генерала Сергія Суровікіна, який раніше командував південним угрупуванням російських військ в Україні. Про це в суботу, 8 жовтня, повідомило міністерство оборони РФ у Telegram.

До цього в Росії не оприлюднювали інформацію про те, хто командує її окупаційною армією в Україні. У квітні ЗМІ писали, що командування російськими військами здійснює генерал Олександр Дворніков. У червні військова розвідка Великобританії повідомляла, що він, імовірно, відсторонений від командної посади.

Хто такий Сергій Суровікін

За повідомленням російських ЗМІ, в 1990-х роках Суровікін був фігурантом кількох кримінальних справ. У 1991 році підпорядкований йому підрозділ звинуватили у вбивстві трьох протестувальників у Москві, однак після місяців розслідування інформації щодо того, чи висували офіційні обвинувачення, не було.

У 1995 році військовий суд Московського гарнізону визнав Суровікіна винним у пособництві в придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Його засудили до одного року позбавлення волі умовно, однак пізніше ці обвинувачення і судимість з нього зняли.

У 2004-2005 роках він брав участь у Другій чеченській війні, а з березня по грудень 2017 року командував угрупуванням військ РФ в Сирії. Суровікіну 55 років.

Реакція України

Коментуючи призначення Суровікіна, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що воно не лише може бути пов'язане з внутрішньою боротьбою російських груп впливу, зокрема Федеральної служби безпеки і міноборони РФ, але й свідчити про причетних до вибуху на Керченському мосту.

"За мить до зміни кадрів ФСБ йде у нокдаун: прогледіли вибух на мосту Путіна. Тепер міноборони зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на півдні. Ще не очевидно, хто підірвав міст? Нагадаю - фура заїхала з РФ", - написав Подоляк у Twitter.

Пізніше Головне управління розвідки міноборони України повідомило, що в Москві розпочались масові арешти військових. "Рух в центрі перекрито. В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського - "еліти" Росгвардії. Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції. Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових", - повідомила українська розвідка у Facebook.

Вибух на Керченському мосту

Вранці 8 жовтня на Керченському мосту стався вибух через який були частково зруйновані два автомобільних прольоти, а також загорілася паливна цистерна у хвості вантажного поїзда. В національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що на мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Пізніше в Слідчому комітеті РФ повідомили, що через вибух загинули троє людей. "Це, імовірно, пасажири легкового автомобіля, що перебував поряд з вантажівкою, яка підірвалася", - заявили там.

Російські політики вже звинуватили Україну в організації вибуху, але офіційна версія події з боку РФ наразі не оприлюднена. Попри численні глузливі коментарі, українські посадовці не заявляли про причетність українських підрозділів до вибуху на мосту.