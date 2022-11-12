Нацполіція: В Херсоні існує загроза від масового мінування

262-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 12 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 12 листопада (час київський).

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Військова розвідка України підтверджує інформацію про підготовку проєкту домовленості про постачання іранських балістичних ракет до Росії, повідомляє головне управління розвідки міноборони України. Представник ГУР МО Вадим Скібіцький нагадав про поставки Іраном Росії БПЛА: "За даними військової розвідки України, влітку цього року було укладено контракт Росії з Іраном з постачання близько 1750 безпілотних літальних апаратів двох видів - Shahed і Mohajer. Перша партія таких БПЛА, що надійшла в Росію, становила близько 350 одиниць, друга - близько 250 одиниць".

++15.50++

Білорусь звинуватила Україну у мінуванні підступів до кордону. Як стверджує білоруський держприкордонний комітет, українські військові продовжують мінувати території, що прилягають до кордону з Білоруссю. "Крім руйнування під'їзних доріг та об'єктів інфраструктури поблизу пунктів пропуску, на суміжній стороні встановлюються міни та на зеленому кордоні", - йдеться у повідомленні відомства.

++15.40++

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 430 дітей, ще 829 отримали поранення, повідомляєОфіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів. Загалом щонайменше 1259 дітей в Україні постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

++15.30++

Нацполіція: В Херсоні існує загроза масового мінування

На території Херсона працюють близько 200 поліцейських, навколо міста та у ньому виставлені блокпости, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко. Він наголосив, що основна загроза полягає в масовому мінуванні. "10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із поліцейських саперів сьогодні дістав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона", - повідомив він. Місцевих жителів просять обережно пересуватися містом і не чіпати підозрілі предмети, а при їх виявленні обов'язково повідомляти правоохоронцям.

++15.00++

По всій Україні оголошено повітряну тривогу.

++14.51++

Відступ російських військових з Херсона означає ще один стратегічний провал для них, проте міжнародна спільнота не збирається недооцінювати загрозу з боку РФ, йдеться в заяві міністра оборони Великобританії Бена Воллеса.

"У лютому Росія не змогла взяти жодну зі своїх основних цілей, окрім Херсона. Тепер, коли його також здали, прості жителі Росії повинні запитати себе: "Навіщо все це було потрібно?" Російська армія зазнала величезних людських втрат внаслідок свого незаконного вторгнення і домоглася лише міжнародної ізоляції й приниження. Україна тиснутиме далі", - йдеться в заяві, опублікованій в Twitter міністерства оборони Великобританії.

Воллес наголосив, що Великобританія і міжнародна спільнота і надалі підтримуватимуть Україну, оскільки "ніхто не збирається недооцінювати загрозу з боку РФ, що триває".

++14.23++

У Херсоні 11 листопада відновилася трансляція українського телебачення. Так, на 31-му каналі в цифровому форматі Т2 жителям звільненого міста і прилеглих населених пунктів доступний один з українських каналів, що веде трансляцію єдиного новинного марафону. "Здійснити це вдалося завдяки новим потужним передавачам, які надали Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення польські колеги - компанія Emitel SA. Фахівці концерну за кілька днів до звільнення правобережжя Херсонської області встановили передавач потужністю 4 кВт в Миколаївській області неподалік наявної лінії розмежування", - повідомляється на сайті Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України.

Щоб дивитися українське телебачення, жителям Херсонщини необхідно здійснити пошук каналів у форматі Т2 на власних телевізорах, спрямувавши антену в бік Миколаївської області. "Якщо не вдасться знайти канал, варто трохи повернути антену в один або інший бік або підняти її вище", - інформує Держспецзв'язку. Також жителі Херсонської області можуть слухати в FM-діапазоні Перший канал Українського радіо на частоті 92,0 МГц. Потужності сигналу досить для того, щоб прийняти його навіть в окремих районах окупованої частини Херсонщини.

++13.32++

Посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала звільнення Херсона від російських окупаційних військ. "Київ, Харків, Херсон. Я і моя команда живемо і працюємо серед героїв", - написала британська дипломатка в Twitter.

++13.17++

Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили на Буковині ворожого інтернет-агітатора, який поширював дезінформацію про внутрішню ситуацію в регіоні та дискредитував Сили оборони України. Серед його найпоширеніших "вкидів" - це дописи в забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте" про нібито загострення суспільно-політичної ситуації в західній Україні через війну з РФ. Також затриманий поширював брехню про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій. "Серед адресатів цієї фейкової інформації був особисто кремлівський пропагандист Соловйов, з яким затриманий був на прямому зв’язку", - йдеться в повідомленні пресслужби СБУ. Саме йому агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і так званих "ток-шоу" на російських пропагандистських інформресурсах.

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомила пресслужба СБУ.

++13.01++

Експертна рада міністерства культури та інформаційної політики щодо подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала прибрати з публічного простору Києва пам'ятники Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та Миколі Ватутіну в Маріїнському парку. Згідно з повідомленням пресслужби мінкультури, за результатами обговорення членами експертної ради було ухвалено такі рішення: підтримати пропозицію про вилучення з публічного простору пам’ятника Миколі Щорсу та перенесення його у визначене Київською міською державною адміністрацією місце. Також рада експертів рекомендувала мінкультури та КМДА розпочати заходи з демонтажу та перенесення пам’ятника Миколі Ватутіну, зі збереженням його декору, до музейного простору. Крім того, міській адміністрації рекомендовано створити робочу групу із залученням фахівців і вчених для вивчення питання ексгумації та подальшого перепоховання останків Ватутіна.

++12.44++

Українські війська завершують звільнення правобережжя Херсонської області після відступу звідти російських підрозділів, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у ранковому зведенні у Twitter.

Як зазначається, міноборони РФ відзвітувало про завершення виведення військ на лівий берег Дніпра ще 11 листопада, але підрозділи російських військ, судячи з усього, все-таки залишаються на правобережжі, розкидані на території Херсонської області, і не полишають спроб відступити на тлі просування української армії до Дніпра.

На думку ISW, деякі російські військовослужбовці, можливо, залишилися для ведення партизанської боротьби у складі невеликих груп, водночас скільки саме російських солдатів залишається на правому березі Дніпра годі встановити. У повідомленні Інституту також зазначено, що, згідно з російськими джерелами, виведення військ РФ із правого берега Дніпра на лівий тривало три дні, загалом виведено 20 тисяч російських військовослужбовців і 3,5 тисячі одиниць військової техніки.

++12.37++

Адміністративним центром анексованої Херсонської області після виведення російських окупаційних військ із Херсона тимчасово стане місто Генічеськ, повідомляє російський пропагандистський інформресурс РИА "Новости" з посиланням на представника окупаційної адміністрації в області Олександра Фоміна. "На сьогодні тимчасовою адміністративною столицею Херсонської області є Генічеськ. Там зосереджені всі основні органи влади", - заявив Фомін. Курортне і портове місто Генічеськ розташоване на півдні Херсонської області на березі Азовського моря. Місто було окуповане російськими військами 24 лютого, тобто у день початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

++12.31++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Альбанезе на полях саміту АСЕАН в Камбоджі. "Зустрівся з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом. Подякував йому за те, що він твердо стоїть на боці України, коли ми захищаємося від російської агресії. Ми зосередилися на подальшій оборонній допомозі (Україні. - Ред.) та допомозі у подоланні енергетичних проблем",- написав Кулеба у Twitter.

++12.24++

Єврокомісія та кілька банків допомоги розвитку виділяють ще один мільярд євро на підтримку експорту зерна з України. Ці кошти підуть на так звані коридори солідарності - маршрути, якими українське зерно транспортується автомобільними шляхами або залізницею до портів Євросоюзу, а вже звідти - в інші регіони світу. "Там, де Росія посіяла руйнування, Європа відновила надію", - заявила у зв'язку з цим голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Кошти, що виділяються, дадуть змогу скоротити час простою для вантажівок і потягів, що прямують у напрямку Польщі та Румунії, шляхом оптимізації транспортного потоку через прикордонні пункти й поліпшення залізничної інфраструктури в Україні.

++11.58++

Унаслідок інтенсивних обстрілів Вугледара, пошкоджено чотири житлових будинки та адміністративну будівлю, у Лиманській громаді також тривають масові обстріли, за добу 40 "прильотів", повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "На Волноваському напрямку росіяни вели інтенсивні обстріли Вугледара - пошкодили 4 житлових будинки та адмінбудівлю. На території громади були прильоти по околицях Пречистівки, Новоукраїнки та Водяного", - написав посадовець у Telegram-каналі. Також на Донецькому напрямку були поодинокі обстріли по Авдіївці та по Очеретинській громаді. Інформація про постраждалих не надходила. "На Лисичанському напрямку тривають масові обстріли Торського та Зарічного в Лиманській громаді - за попередню добу було понад 40 прильотів. Інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань встановлюємо", - повідомив Кириленко. Також на Горлівському напрямку троє цивільних дістали поранень у Бахмуті. У Роздолівці Соледарської громади пошкоджено вісім приватних будинків, додав посадовець.

++11.29++

Нідерланди виділять Україні додаткові 110 мільйонів євро, щоб допомогти подолати проблеми з енергопостачанням цієї зими, повідомила міністерка з питань міжнародної торгівлі та розвитку співпраці Нідерландів Лісьє Шрайнемахер. "Україна готується до суворої зими. Половина систем енергопостачання зруйнована. У найближчі місяці українцям доведеться зіткнутися з украй складними умовами. Нідерланди нададуть додаткові 110 мільйонів євро (загалом € 180 мільйонів), щоб допомогти з енергопостачанням і захистом цієї зими. Ми стоїмо поруч з Україною", - написала урядовиця в Twitter.

++10.27++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив питання глобальної продовольчої безпеки під час зустрічі з главою МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром. "Ми з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром обговорили двосторонню співпрацю та шляхи припинення війни Росії проти України. Я наголосив, що Росія повинна негайно припинити смертоносні атаки, вивести війська з України й обрати мир. Ми також зосередилися на глобальній продовольчій безпеці", - написав Кулеба в Twitter.

++10.18++

З початку деокупації Харківської області слідчі Нацполіції України зареєстрували 2 759 воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками під час окупації. Лише за минулу добу було задокументовано ще 75 воєнних злочинів, повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Харківщини. Повідомляється, що переважна більшість кримінальних проваджень (2 439) зареєстрована за порушення законів і звичаїв війни. Ще 267 кримінальних проваджень розпочато за колабораційну діяльність.

++09.32++

Відступ російських військ з Херсона є фактично публічним визнанням труднощів, яких вони зазнали на західному березі Дніпра. Такий висновок містить щоденний звіт британської військової розвідки, оприлюднений у Twitter міноборони Великобританії. "Херсон був єдиним обласним центром, захопленим російськими військами з лютого, тож відступ завдає значної репутаційної шкоди… Цілком ймовірно, що Росія досі намагається евакуювати через річку (Дніпро. - Ред.) сили з інших районів області до оборонних позицій на східному березі", - припускають британські розвідники.

Крім того, не виключено, що протягом останніх тижнів російська військова техніка та особовий склад, перевдягнений у цивільний одяг, евакуювалися разом із заявленими 80 тисячами евакуйованих цивільних осіб. "Завершення виведення (військ. - Ред.) відбулося лише через два дні після його оголошення. Тож цілком ймовірно, що процес виведення розпочався ще 22 жовтня, коли призначені росіянами посадовці у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - йдеться у повідомленні.

Також у Лондоні припускають, що під час відступу з Херсона російські війська зруйнували автомобільні та залізничні мости через Дніпро.

++09.10++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в суботу подякував лідерам країн Південно-Східної Азії за те, що вони висловили політичну підтримку Києву. Відповідну заяву очільник українського зовнішньополітичного відомства зробив перед журналістами на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Пномпені. "Ми раді, що саме під час камбоджійського головування підписання стало реальністю і був забезпечений консенсус, - сказав Кулеба, якого цитує інформагенція dpa. "Ми сприймаємо це як сигнал політичної підтримки України з боку країн АСЕАН", - додав він.

Під час тривалої пресконференції Кулеба описав звірства, скоєні російськими збройними силами, і вкотре наголосив, що Росія грає в "голодні ігри" зі світом, блокуючи експорт українського зерна. Кулеба, чий візит знаменує собою першу участь України у щорічному саміті АСЕАН, сказав, що Київ "вивчатиме і використовуватиме всі можливості для побудови глибших відносин з країнами АСЕАН".

АСЕАН - об'єднання 10 країн Південно-Східної Азії, що сприяє дипломатичній співпраці з економічних, політичних питань та питань безпеки.

++08.58++

У ніч на суботу російські окупаційні сили обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади, було випущено понад 50 снарядів, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. "Попередньо люди не постраждали. Є руйнування житлових будинків", - написав Резніченко у Telegram-каналі.



++08.51++

Відомий британський анонімний стріт-арт-художник, який підписується псевдонімом Бенксі, опублікував в Instagram знімки зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці в Київській області та свого малюнка на стіні цього будинку. На малюнку зображено гімнастку, яка виконує вправу.

++08.27++

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули дві особи, ще чотири отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко. "За 11 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у Бахмуті та Авдіївці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 5 убитих росіянами під час окупації: 4 у Ямполі та 1 у Яровій. Ще 4 людини в області отримали поранення", - написав Кириленко у Telegram-каналі.

++07.50++

Минулої доби російські окупаційні війська завдали в Україні чотири ракетних та 23 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України. "Ударів зазнали понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей", - сказано у ранковому зведенні, опублікованому на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ. Також за добу українські військові відбили атаки російських загарбників поблизу населених пунктів Масютівка та Орлянка Харківської області, Новоселівське, М'ясожарівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині, а також Соледар, Бахмут, Красногорівка, Верхньокам'янське, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.

++07.39++

США й надалі докладатимуть зусиль задля того, щоб Україна мала озброєння, необхідне для збройного протистояння, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван. "Позиція США не змінюється, залишається такою самою, як і шість місяців тому. Ми робитимемо все можливе, щоб позиція України на полі бою зміцнювалася", - сказав він журналістам на борту президентського літака. Салліван супроводжує президента Джо Байдена під час візитів до Камбоджі, де він візьме участь у самітах США-АСЕАН та країн Східної Азії, а також до Індонезії, де відбудеться саміт G20.

++07.32++

Президент України Володимир Зеленський подякував французькому лідеру Емманюелю Макрону за допис у Twitter, присвячений звільненню Херсона. "Ми продовжимо цей шлях доти, доки прапори України не майорітимуть над усіма українськими містами і селами", - наголосив Зеленський у Twitter.

++07.28++

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) під час перевірки двох ядерних об'єктів у Харкові не виявили ознак радіоактивного викиду, підвищеного рівня радіації або витоку ядерного матеріалу. Спецмісія МАГАТЕ з 8 до 10 листопада обстежила Харківський фізико-технічний інститут (ХФТІ) і пункт захоронення радіоактивних відходів "Радон". "Хоча рівні радіації були в нормі, масштаби шкоди, завданої дослідницькому центру, вражають - і навіть більші, ніж очікувалося, - прокоментував підсумки перевірки харківського інституту гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. - Масштаби та інтенсивність безперервних атак на ХФТІ порушують усі сім основних принципів ядерної безпеки".

++07.18++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає наразі неможливим припинення війни в Україні дипломатичним шляхом. "Ми всі хочемо, щоб ця війна добігла кінця і став можливим мир", - сказав Шольц у п'ятницю ввечері під час подіумної дискусії "RND vor Ort" , організованої медійною групою Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) у Лейпцигу. Але "смертоносною війною проти України Путін перешкодив будь-якому дипломатичному зближенню", наголосив політик. Керівник уряду Німеччини виступив проти припинення вогню на умовах Росії й заявив, що керівництво в Кремлі має зрозуміти: ідея такого миру ні до чого не призведе. "Продиктувати мир не вдасться", - підкреслив Шольц.

