Ексгенерал: Війна проти України - це не просто війна Путіна

Війна проти України матиме довгострокові наслідки для російського суспільства, упевнений Вольфґанґ Шнайдерган. Це не просто війна Путіна, наголосив він.

Війна проти України матиме довгострокові наслідки для російського суспільства, заявив голова Народного союзу Німеччини з догляду за військовими похованнями Вольфґанґ Шнайдерган (Wolfgang Schneiderhan). "Кажуть, що це війна Путіна. Це так, але все ж таки злочини на цій війні вчиняють російські чоловіки", - сказав ексгенерал, колишній генеральний інспектор Бундесверу в інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland. Інтерв'ю було оприлюднене в неділю, 13 листопада, з нагоди німецького Дня народної скорботи за жертвами воєн і тиранії.

За словами Шнайдергана, це означає, що майбутньому російському суспільству доведеться переосмислювати цю відповідальність. "Історія Німеччини - хороший вчитель щодо того, що це означає і як довго це триває", - додав він.

"День народної скорботи за жертвами воєн та тиранії - завжди важливе послання для живих. Народний союз приводить молодих людей на могили солдатів. Тут вони бачать наслідки війни та насильства. Це нікого не залишає байдужим", - зазначив Шнайдерган.

Читайте також: Україна отримує підтримку щодо створення спецтрибуналу

День народної скорботи за жертвами воєн та тиранії

З нагоди Дня народної скорботи президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) 13 листопада проведе траурний захід у Бундестазі та покладе вінок до меморіалу Neue Wache у Берліні - головному пам'ятнику жертвам війни та тиранії.

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) зранку 13 листопада взяла участь у траурній церемонії на єврейському цвинтарі в берлінському районі Вайсензее, під час якої віддала шану євреям, які загинули в роки Другої світової війни.

Читайте також: Херсон очима херсонців: перша доба без російських окупантів