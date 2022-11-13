Ексгенерал: Війна проти України - це не просто війна Путіна
Сергій Ромашенко
2 год. тому
Війна проти України матиме довгострокові наслідки для російського суспільства, упевнений Вольфґанґ Шнайдерган. Це не просто війна Путіна, наголосив він.
https://p.dw.com/p/4JSGa
Реклама
Війна проти України матиме довгострокові наслідки для російського суспільства, заявив голова Народного союзу Німеччини з догляду за військовими похованнями Вольфґанґ Шнайдерган (Wolfgang Schneiderhan). "Кажуть, що це війна Путіна. Це так, але все ж таки злочини на цій війні вчиняють російські чоловіки", - сказав ексгенерал, колишній генеральний інспектор Бундесверу в інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland. Інтерв'ю було оприлюднене в неділю, 13 листопада, з нагоди німецького Дня народної скорботи за жертвами воєн і тиранії.
За словами Шнайдергана, це означає, що майбутньому російському суспільству доведеться переосмислювати цю відповідальність. "Історія Німеччини - хороший вчитель щодо того, що це означає і як довго це триває", - додав він.
"День народної скорботи за жертвами воєн та тиранії - завжди важливе послання для живих. Народний союз приводить молодих людей на могили солдатів. Тут вони бачать наслідки війни та насильства. Це нікого не залишає байдужим", - зазначив Шнайдерган.
День народної скорботи за жертвами воєн та тиранії
З нагоди Дня народної скорботи президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) 13 листопада проведе траурний захід у Бундестазі та покладе вінок до меморіалу Neue Wache у Берліні - головному пам'ятнику жертвам війни та тиранії.
Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) зранку 13 листопада взяла участь у траурній церемонії на єврейському цвинтарі в берлінському районі Вайсензее, під час якої віддала шану євреям, які загинули в роки Другої світової війни.