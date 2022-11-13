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Егілс Левітс у Бундестазі
Егілс Левітс у БундестазіФото: Annette Riedl/dpa/picture alliance
КонфліктиРосійська Федерація

Президент Латвії закликав створити спецтрибунал для РФ

Ольга Лебедєва
40 хв. тому

Виступаючи у Бундестазі, Егілс Левітс вказав на прогалину в міжнародному законодавстві та необхідність міжнародного розслідування агресії Росії проти України.

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Президент Латвії Егілс Левітс підтримав ідею створення спеціального трибуналу з розслідування повномасштабної війни Росії проти України. Виступаючи у неділю, 13 листопада, на урочистій церемонії у Бундестазі з нагоди Дня народної скорботи, він закликав світову спільноту розслідувати та провести юридичну оцінку російської військової агресії проти України.

Левітс назвав "пробілом у міжнародному праві" той факт, що розслідування вторгнення РФ в Україну досі не входить до компетенції жодного міжнародного суду. За словами Левітса, створення спецтрибуналу з юридичної точки зору можливе, для цього потрібна лише політична воля.

Він запропонував створити правові можливості для того, щоб направити на відновлення України заморожені країнами Заходу російські активи. Це було б лише очевидним виявом елементарної справедливості, наголосив президент Латвії. Європі слід належним чином інвестувати у свою оборону і виявляти солідарність з тими, хто бореться за демократію та європейські цінності, заявив він у промові німецькою мовою.

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Левітс: Необхідно зміцнювати демократію на противагу "ідеології російського імперіалізму"

"Без світового порядку, який базується на міжнародному праві, світ знову увійде у войовничу анархію", - додав Левітс, провівши паралелі між війною РФ проти України і німецьким націонал-соціалізмом під час Другої світової війни. Латвійський президент позитивно оцінив "безжальне осмислення свого минулого" німецьким суспільством, з допомогою якого був збудований міцний фундамент демократичних цінностей. У свою чергу, російське суспільство, за його словами, цього не зробило.

"Ця нездатність до виконання складної роботи з оцінки минулого проклала дорогу відродженню грубої ідеології російського імперіалізму", - зазначив Левітс. Він закликав до внутрішнього та зовнішнього зміцнення демократії, що є противагою цієї ідеології. Історія показує, що слабкість демократії може призвести до війни та насильства, додав він.

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У День народної скорботи в Німеччині вшановують пам'ять жертв воєн та свавілля влади. Він відзначається з 1952 року у листопаді за два тижні до першого адвенту. Щороку цього дня у Бундестазі проходить офіційна пам'ятна церемонія. Цього року в центрі уваги була війна Росії проти України. Егілс Левітс виступав як запрошений доповідач.

 

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