  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Наслідки російської атаки на Ізюм (ілюстративне фото)
Наслідки російської атаки на Ізюм (ілюстративне фото)Фото: Zohra Bensemra/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Україна отримує підтримку щодо створення спецтрибуналу

Дар'я Нинько
2 год. тому

Глави МЗС України та Естонії узгодили кроки зі створення спеціального трибуналу у справі про російську агресію.

https://p.dw.com/p/4JR1n

Україна та Естонія узгодили кроки зі створення спеціального трибуналу у справі про широкомасштабну російську агресію проти України, повідомив у суботу, 12 листопада, глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він та міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу обговорили подальшу роботу над створенням такого трибуналу. "Я говорив зі своїм другом, міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. Ми погодили кроки зі створення спеціального трибуналу у справі про агресію проти України", - написав Кулеба у Twitter.

Німеччина також підтримує

Напередодні німецький Бундестаг підтримав пропозицію фракції Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) про підтримку створення спецтрибуналу для притягнення росіян, відповідальних за війну проти України.

У документі ХДС/ХСС закликає федеральний уряд Німеччини "в інтересах забезпечення дотримання міжнародного права та правосуддя на користь України докласти на європейському рівні та за його межами зусиль до створення спеціального трибуналу для суду над відповідальними за російську агресію в Україні". Наразі пропозицію ХДС/ХСС передали в комітети Бундестагу для подальшого опрацювання.

Читайте також: Правник-міжнародник з ФРН: "Путін - не єдиний підозрюваний"

Яким має бути спецтрибунал

На початку жовтня Верховна Рада України звернулася до міжнародної спільноти із закликом створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України. 

Зокрема, українські парламентарі просили створити трибунал, який матиме юрисдикцію на притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ, не буде обмежений імунітетом глав держав, урядів й інших посадових осіб держави, та зможе видавати міжнародні ордери на арешт.

Села Херсонщини: звільнені, але й досі під вогнем

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

twitter.com
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ukraine Region Kherson Straße

Війська РФ знищили у Херсоні всю інфраструктуру - Зеленський

Конфлікти9 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Український військовий на лінії фронту на сході України (фото з архіву)

Бойовий медик: Тактична медицина в ЗСУ - за стандартами НАТО

Бойовий медик: Тактична медицина в ЗСУ - за стандартами НАТО

Суспільство11 листопада 2022 р.
Нафтопереробний завод PCK-Raffinerie в Шведті

"Дружба" без "Роснефти": сировина для Шведта пішла Польщею

"Дружба" без "Роснефти": сировина для Шведта пішла Польщею

Політика11 листопада 2022 р.
Траса на Херсон

Ситуація в Херсоні: що розповідають місцеві жителі

Ситуація в Херсоні: що розповідають місцеві жителі

Конфлікти10 листопада 2022 р.
Ukraine | Krieg | Artilleriebatterien der ukrainischen Armee bei Cherson

Відступ РФ з Херсона: пастка для ЗСУ чи поразка Путіна?

Відступ РФ з Херсона: пастка для ЗСУ чи поразка Путіна?

Конфлікти10 листопада 2022 р.06:58 хв.
Шпигунська програма Pegasus

Як Європа стежить за своїми громадянами

Як Європа стежить за своїми громадянами

Політика10 листопада 2022 р.
У своїй боротьбі проти російської армії Україна залежить від західної зброї

Чи допомагають Україні "кругові поставки" озброєння?

Чи допомагають Україні "кругові поставки" озброєння?

Конфлікти10 листопада 2022 р.
На головну сторінку