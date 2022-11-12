Україна отримує підтримку щодо створення спецтрибуналу

Глави МЗС України та Естонії узгодили кроки зі створення спеціального трибуналу у справі про російську агресію.

Україна та Естонія узгодили кроки зі створення спеціального трибуналу у справі про широкомасштабну російську агресію проти України, повідомив у суботу, 12 листопада, глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він та міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу обговорили подальшу роботу над створенням такого трибуналу. "Я говорив зі своїм другом, міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу. Ми погодили кроки зі створення спеціального трибуналу у справі про агресію проти України", - написав Кулеба у Twitter .

Німеччина також підтримує

Напередодні німецький Бундестаг підтримав пропозицію фракції Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) про підтримку створення спецтрибуналу для притягнення росіян, відповідальних за війну проти України.

У документі ХДС/ХСС закликає федеральний уряд Німеччини "в інтересах забезпечення дотримання міжнародного права та правосуддя на користь України докласти на європейському рівні та за його межами зусиль до створення спеціального трибуналу для суду над відповідальними за російську агресію в Україні". Наразі пропозицію ХДС/ХСС передали в комітети Бундестагу для подальшого опрацювання.

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Яким має бути спецтрибунал

На початку жовтня Верховна Рада України звернулася до міжнародної спільноти із закликом створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

Зокрема, українські парламентарі просили створити трибунал, який матиме юрисдикцію на притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ, не буде обмежений імунітетом глав держав, урядів й інших посадових осіб держави, та зможе видавати міжнародні ордери на арешт.