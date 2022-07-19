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Василь Малюк
Тема
Василь Малюк - український правоохоронець, з 18 липня 2022 року тимчасовий виконувач голови СБУ.
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Новини
20 год. тому
20 год. тому
Буданов змінить Резнікова на чолі міноборони - Арахамія
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Докладно
Зеленський взявся за реформування СБУ та Офісу генпрокурора?
Зеленський взявся за реформування СБУ та Офісу генпрокурора?
Звільнення керівництва СБУ та Офісу генпрокурора - як таке рішення оцінюють експерти та політики.
Політика
19.07.2022
19 липня 2022 р.
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