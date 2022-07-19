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Василь Малюк

Тема

Василь Малюк - український правоохоронець, з 18 липня 2022 року тимчасовий виконувач голови СБУ.

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Новини

20 год. тому

Буданов змінить Резнікова на чолі міноборони - Арахамія

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Докладно

Іван Баканов та Ірина Венедіктова - тепер уже колишні керівники СБУ та ОГПУ

Зеленський взявся за реформування СБУ та Офісу генпрокурора?

Зеленський взявся за реформування СБУ та Офісу генпрокурора?

Звільнення керівництва СБУ та Офісу генпрокурора - як таке рішення оцінюють експерти та політики.
Політика19 липня 2022 р.