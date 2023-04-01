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Засідання Ради безпеки ООНФото: Seth Wenig/AP Photo/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський: Реформа Ради Безпеки ООН назріла

Аліна Коломієць
1 год. тому

Терористи повинні відповідати за скоєний терор, а не головувати будь-де, заявив Володимир Зеленський, коментуючи головування РФ в Раді Безпеки ООН.

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Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності реформування Ради Безпеки ООН, де відсьогодні, 1 квітня, почала головувати Росія. Він назвав цю новину "абсурдною" і "деструктивною".

"Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину - пʼятимісячного хлопчика, його звали Данило. З Авдіївки, на Донбасі, батьки поранені. Російська артилерія... Один із сотень артилерійських обстрілів, які держава-терорист здійснює щодобово. І при цьому Росія головує в Радбезі ООН. Складно уявити щось таке, що більше доводить повне банкрутство таких інституцій...", - сказав президент України під час вечірнього звернення у суботу.

Зеленський наголосив, що "немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією. І не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН".

"Реформу, яка очевидно назріла - щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир. Терористи повинні програти, повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де", - сказав він.

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Лавров головуватиме на дебатах у Радбезі ООН

У Росії заявили, що в квітні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров головуватиме на відкритих дебатах в Радбезі ООН, які стосуватимуться принципів статуту організації.

"Ключовим заходом російського головування стануть відкриті дебати високого рівня на тему "Ефективна багатосторонність через захист принципів статуту ООН". Головуватиме на цьому засіданні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров", - заявила на брифінгу в четвер речниця російського МЗС Марія Захарова.

Востаннє Росія головувала в Радбезі в лютому 2022 року

Головуюча в Радбезі ООН країна змінюється щомісяця з-поміж 15 членів. Росія, перебравши цю роль, матиме невеликий вплив на рішення, але відповідатиме за визначення порядку денного, зазначала агенція AFP.

Востаннє Росія головувала в Радбезі в лютому 2022 року, коли Кремль наказав ввести війська в Україну. Київ закликає виключити РФ з ради через вторгнення.

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