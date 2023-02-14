Україна хоче заборони на гастролі російських артистів у ЄС

Україна домагається включення у десятий санкційний список ЄС тих російських діячів культури, які підтримують війну РФ проти України, аби вони не могли гастролювати в європейських країнах.

Україна збирає дані про російських діячів культури, які активно пропагують політику російського президента Володимира Путіна, підтримують війну Росії проти України або працюють в установах і організаціях, які фінансуються з держбюджету РФ, аби включити їх у новий пакет санкцій ЄС. Про це в інтерв'ю DW повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Галина Григоренко.

Культура, як зброя Росії

Як наголосила Григоренко, Росія використовує культуру для просування своєї мілітаристської агресивної політики та виправдання війни, яку вона веде в Україні. "Культура є стратегічною зброєю Росії. Наприклад, в одному зі своїх інтерв’ю директор російського музею Ермітаж дуже чітко говорить, що виставкові проєкти музею за кордоном - це їхня спеціальна операція", - каже Григоренко.

На її думку, нині діалог через культуру з Росією неможливий. Тому часто українські митці відмовляються виступати на одній сцені у європейських країнах з російськими артистами, поетами, музикантами, пояснила заступниця міністра культури України. Так, нещодавно хор Національної опери України та оркестр Національної філармонії України відмовилися виступати на одній сцені з російською оперною співачкою Анною Нетребко, яка в 2012 році була зареєстрована як довірена особа Володимира Путіна у його передвиборчій кампанії, а у 2014 році підтримувала дії проросійських бойовиків так званих "ДНР" на Донбасі.

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Санкції ЄС офіційно позбавлять можливості російських артистів гастролювати

Однак, на переконання Григоренко, цього замало і тим представникам культури РФ, які підтримують політику Путіна, все одно вдається гастролювати в Європі. "Аби скасувати офіційно такі тури, потрібно мати прізвища в європейських санкційних списках", - каже Григоренко і додає: "Ми працюємо над тим, щоб діячі культури РФ, які пропагують російські наративи поза межами Росії, стали частиною наступного санкційного пакету. Це дасть можливість на території ЄС офіційно забороняти їхню економічну діяльність, зокрема проведення концертів". За словами Григоренко, цим питанням в Україні займається міністерство економіки, Національне агентство запобігання корупції, міністерство культури та інформаційної політики та спеціальна робоча група при Офісі президента України.

Як повідомлялося раніше, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі 9 лютого зазначила, що він на саміті у Києві попросив її ввести санкції проти російських пропагандистів. Вона пообіцяла, що багато пропагандистів будуть включені у санкційний список десятого пакету. В Україні є свій санкційний список діячів культури та медіасфери РФ, в якому міститься більше 300 прізвищ.