Заборона творчої діяльності росіян: Зеленський підтримує

Президент України Володимир Зеленський відповів у п'ятницю, 4 листопада, на електронну петицію щодо повної заборони громадянам РФ здійснювати будь-яку творчу професійну діяльність в Україні.

У петиції, яка зібрала понад 25 тисяч необхідних голосів, зазначається, що будь-яка культурна співпраця неможлива після злочинів Росії проти України. Тому підписанти просили:

заборонити росіянам в Україні будь-яку діяльність в сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру та культури загалом;

заборонити трансляцію на українських каналах будь-яких серіалів чи фільмів за участю росіян чи створених у РФ;

обмежити розповсюдження літературних творів, вистав, художніх робіт росіян на території України.

Зеленський нагадав, що в низці законів уже передбачені обмеження для осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Зокрема, 7 жовтня набули чинності останні зміни: "Державний комітет телебачення і радіомовлення України припинив видачу та зупинив дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території держави-агресора". Крім того, за його словами, вже напрацьована "Дорожня карта індивідуальних санкцій щодо російських пропагандистів, лідерів думок та артистів, які відкрито чи приховано генерують наративи російської пропаганди, поширюють брехню щодо війни Росії проти України".

При цьому президент додав: "Російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, що здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності. І нашими завданнями є розбудова цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, що закріплює в Україні російські пропагандистські наративи".

У зв'язку з цим він надіслав петицію прем'єр-міністрові України Денису Шмигалю з проханням опрацювати порушені в ній питання та вжити належних заходів реагування.

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Петиції до Зеленського в дії

Кілька попередніх петицій до Зеленського вже втілювали в життя.

Так, улітку його просили запровадити тест з української мови, історії та законодавства для тих, хто бажає отримати громадянство України. У відповіді на петицію Зеленський зауважив, що це потребуватиме законодавчого врегулювання, тому звернувся до уряду з проханням опрацювати питання. Згодом Кабінет міністрів підготував законопроєкт, яким умовою прийняття до громадянства запроваджується складання іспитів з основ Конституції, історії України та на рівень володіння державною мовою. 18 жовтня Верховна Рада підтримала документ за основу.

У травні у відповідь петицію про запровадження візового режиму з Росією Зеленський визнав його нагальність та надіслав Шмигалю лист з проханням опрацювати це питання. На початку липня уряд України запровадив візовий режим з РФ.

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