Петиція про іспит на громадянство: Зеленський доручив розібратись уряду

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію щодо запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства. За його словами, це питання потребує законодавчого врегулювання, тож він звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати його.

У петиції, яка зібрала понад 25 тисяч необхідних голосів, зазначається, що з 2014 року, коли РФ почала агресію щодо України, понад 19 тисяч росіян отримали українське громадянство, а з початком повномасштабної війни "потік охочих не зменшився". "Для отримання українського громадянства кандидатам (...) достатньо лише невеликого переліку документів та заяви на отримання громадянства", - йдеться в петиції.

Її підписанти вважають, що іноземці, які хочуть отримати громадянство України, мають складати тест з української мови, тест з історії України, тест на знання конституції та вивчити державний гімн України.

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У відповіді Зеленський нагадав, що закон "Про громадянство України" визначає однією з умов прийняття до громадянства "володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування". Згідно з ним, вимоги до необхідного рівня володіння мовою визначає Національна комісія зі стандартів державної мови, а порядок проведення іспитів для визначення цього рівня затверджений постановою Кабінету міністрів України.

"Питання щодо запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України потребуватиме законодавчого урегулювання (...) Тому я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання", - відповів Зеленський.

У листопаді 2021 року, ще до початку повномасштабної війни РФ проти України, Зеленський відповів на електронну петицію щодо заборони в’їзду громадян РФ в Україну або введення візового режиму з Росією. Він спрямував її на вивчення уряду. В травні у відповідь на ще одну петицію про введення візового режиму з РФ Зеленський визнав його нагальність та надіслав Шмигалю лист з проханням опрацювати це питання. З липня уряд України запровадив візовий режим із РФ.