Українці підтримали петицію про легалізацію одностатевих шлюбів

Зареєстрована на сайті президента України петиція про легалізацію одностатевих шлюбів станом на суботу, 9 липня, перевищила необхідну мінімальну кількість голосів у 25 тисяч.

"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар", - зазначається в тексті петиції.

У ЛГБТК-спільноті очікують на "правильні кроки" уряду

На це вже відреагувала активна ЛГБТК-спільнота в Україні. Зокрема на Facebook-сторінці "Військові ЛГБТ та наші союзники", зазначається: "Українське суспільство черговий раз доводить, що швидко змінюється і готове до позитивних зрушень. Маємо надію, що поки ми боронимо демократичні цінності на полі бою, наш уряд зробить правильні кроки на шляху до цивілізованого європейського вибору українців!"

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У Facebook-дописі спільноти наголошується на тому, що легалізація одностатевих шлюбів в умовах війни "дуже важливе рішення". "Наразі представни_ці ЛГБТ+ спільноти не мають таких прав, як оформлення опіки над дітьми, спадку чи найжахливіше - навіть поховати тіло свого коханого чи коханої", - йдеться в дописі.