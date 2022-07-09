 Українці підтримали петицію про легалізацію одностатевих шлюбів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2022

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Новини

Українці підтримали петицію про легалізацію одностатевих шлюбів

Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів перевищила необхідне мінімальне число голосів у 25 тисяч. У ЛГБТК-спільноті сподіваються на "правильні кроки" уряду на шляху до європейського вибору.

В Україні підтримали петицію про легалізацію одностатевих шлюбів

Учасники й учасниці ювілейного Маршу рівності "КиївПрайд-2021"

Зареєстрована на сайті президента України петиція про легалізацію одностатевих шлюбів станом на суботу, 9 липня, перевищила необхідну мінімальну кількість голосів у 25 тисяч.

"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар", - зазначається в тексті петиції.

У ЛГБТК-спільноті очікують на "правильні кроки" уряду

На це вже відреагувала активна ЛГБТК-спільнота в Україні. Зокрема на Facebook-сторінці "Військові ЛГБТ та наші союзники", зазначається: "Українське суспільство черговий раз доводить, що швидко змінюється і готове до позитивних зрушень. Маємо надію, що поки ми боронимо демократичні цінності на полі бою, наш уряд зробить правильні кроки на шляху до цивілізованого європейського вибору українців!"

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У Facebook-дописі спільноти наголошується на тому, що легалізація одностатевих шлюбів в умовах війни "дуже важливе рішення". "Наразі представни_ці ЛГБТ+ спільноти не мають таких прав, як оформлення опіки над дітьми, спадку чи найжахливіше - навіть поховати тіло свого коханого чи коханої", - йдеться в дописі.

  • Молода пара цілується під веселковим прапором під час прайд-параду в Калькутті, Індія

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Кохання під веселковим прапором

    Червень - місяць прайдів. На численних парадах в усьому світі представники ЛГБТК-спільноти виходять на демонстрації за право на одностатеве кохання і рішуче вимагають поважати такі стосунки. На цьому фото молода пара цілується під веселковим прапором під час прайд-параду в Калькутті, Індія. Гомосексуальні стосунки в Індії до 2018 року були забороненими, а одностатеві шлюби й досі неможливі.

  • Одна з активісток під час параду в Калькутті із макіяжем веселкових кольорів

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Камінг-аут

    Одна з активісток під час параду в Калькутті. Багатьом молодим людям часом важко сприйняти свою сексуальність. Німецькі та французькі дослідження 2015-2016 років продемонстрували, що багато-хто побоюється неприйняття у власній родині. Тоді як нормальне ставлення у межах родини часто може бути великою допомогою.

  • Зйомки прайду в бразильському Сан-Паулу з висоти пташиного польоту

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Найбільший прайд у світі

    Найбільший прайд-парад у світі з 1997 року проходить у бразильському Сан-Паулу. У вуличній ході кожного року беруть участь до чотирьох мільйонів людей. Парад супроводжується численними заходами, покликаними зробити рух ЛГБТК більш видимим у суспільстві.

  • Руки у прикрасах торкаються волосся учасника прайду в Сан-Паулу, пофарбованого у кольори веселки

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    ЛГБТК - більше, ніж яскраве дійство

    Доторки у Сан-Паулу. У ЛГБТК-спільнотах однодумці знаходять захист і визнання. Прайд-паради виникли після протестів у барі готелю "Стоунволл-інн" на Крістофер-стріт у Нью-Йорку, які переросли у багатоденні заворушення. 27 червня 1969 року гості готелю, який був місцем зустрічей гомосексуалів, протестували проти арештів, насильства й дискримінації.

  • Прайд у Нью-Йорку

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Нью-Йорк: Руки геть від наших тіл!

    Цьогорічний прайд у Нью-Йорку пройшов під знаком протесту: двома днями раніше Верховний суд США скасував конституційне право на аборт. Цей вердикт відкрив шлях до більш суворих законів щодо переривання вагітності в різних штатах - аж до повної заборони. Учасниці прайд-маршу вимагали на своїх транспарантах права самостійно контролювати власне тіло.

  • Костюмовані учасники прайду в Мехіко

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Костюмований прайд у Мехіко

    На прайд-паради в Мехіко тисячі людей приходять у яскравих костюмах. Гра зі стереотипами є невід'ємною частиною мексиканського ЛГБТК-руху. До 1998 року закони проти публічної аморальності використовувалися для того, аби криміналізувати гомосексуальні практики. Одностатеве кохання довго вважалося у Мексиці табу, однак останнім часом отримує дедалі більше визнання.

  • Сеньйора Чача демонструє свій яскравий костюм на параді у Вілтон-Менорс у Флориді

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Яскраве дійство на тлі негативних тенденцій

    Сеньйора Чача демонструє свій яскравий костюм на параді у Вілтон-Менорс у штаті Флорида. 2021 року один учасник прайду загинув після того, як автомобіль в'їхав у натовп. ЛГБТК-спільнота зіткнулася і з негативними тенденціями у місцевій політиці: у 2022 році тут набув чинності закон, який забороняє вчителям початкових шкіл торкатися таких тем, як гомосексуальність і гендерна ідентичність.

  • Парад рівності у Варшаві, 25 червня 2022 року

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Українці та поляки разом на "Параді рівності" у Варшаві

    У центрі Варшави також відбувся прайд "Парад рівності". У ході взяли десятки тисяч людей, серед яких і велика кількість біженців з України. При цьому Польщу регулярно критикують за утиски прав представників ЛГБТК-спільноти.

  • Учасники прайд-параду в болгарській столиці Софії, 18 червня 2022 року

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Проти спротиву

    Невеликі групи зібралися на прайд-парад і у великих містах Болгарії, як на цьому фото з Софії. Однак торік місцевий центр ЛГБТК-спільноти Rainbow Hub став ціллю насильницької атаки. Лише 39 відсотків громадянок і громадян Болгарії під час опитування, проведеного у 2019 році, заявили, що гомосексуали мають отримати рівні права з гетеросексуалами.

  • Скорбота замість святкування в Осло - учасник акції скорботи із мішенню на спині й написом Чому?

    Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

    Скорбота замість святкування в Осло

    В Осло запланований на неділю прайд-парад скасували. Напередодні нападник стріляв у гостей квір-клубу. Двох людей було вбито, щонайменше 21 особа отримала поранення. Поліція виходить із того, що нападник керувався ісламістською ідеологією. Замість прайду багато людей зібралися у норвезькій столиці, аби вшанувати загиблих та поранених.

    Автор: Ульріке Шульце, Інна Завгородня


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Фотогалерея: Прайд-паради - заходи на підтримку ЛГБТК у світі

У червні в багатьох містах світу відбулися прайд-паради. Мільйони людей виходили на яскраві демонстрації за рівні права, неупереджене ставлення і повагу до представників ЛГБТК-спільноти.  

КиївПрайд-2021: на Марш рівності вийшли тисячі людей

У Києві пройшов ювілейний Марш рівності "КиївПрайд-2021" на підтримку рівних прав для ЛГБТК-спільноти. Гасло цьогорічного маршу: "Пліч-о-пліч на захист рівноправності".  

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