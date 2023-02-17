Розслідування агресії РФ проти України почнеться у липні

Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України вже у липні почне збирати докази для майбутніх судових процесів. Пошук юрисдикції для спецтрибуналу продовжується, кажуть у ЄС.

Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України у Гаазі розпочне роботу у липні. Про це повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на спільній пресконференції з генеральним прокурором України Андрієм Костіним у Брюсселі у п'ятницю, 17 лютого. "У липні цього року центр вже повноцінно функціонуватиме", - пообіцяв Рейндерс.

За словами єврокомісара, цей центр буде прикріплений до спільної слідчої групи, створеної шістьма країнами-членами Європейського Союзу та Україною, а також тісно співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом (МКС). "Необхідно зібрати та зберегти докази для майбутніх судових процесів", - сказав Рейндерс. Він повідомив, що поспілкувався з Костіним щодо наступних кроків у справі розслідування злочину агресії та спеціального трибуналу. "Важливо знайти для нього юрисдикцію", - наголосив єврокомісар, додавши, що крок за кроком цей процес триває.

Костін: "Країни, які засудили агесію РФ, мають зробити наступний крок"

Зі свого боку Костін нагадав, що зараз немає ефективного юридичного механізму для покарання відповідальних за злочин агресії. На його думку, країни, які в ООН засудили російську агресію в Україні, мають зробити і наступний крок, щоб такий механізм можливо було створити.

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Щодо інших воєнних злочинів, то вже задокументовано 67 000 випадків, повідомив Костін. "99 відсотків буде розслідувано та притягнуто до кримінальної відповідальності в Україні", - сказав він, додавши, що 25 вироків вже було винесено, проте для досягнення повної справедливості необхідні додаткові юридичні механізми. Як приклад він навів спеціальний трибунал і Міжнародний кримінальний суд, який переслідуватиме злочин геноциду, воєнні злочини та злочини проти людяності, ймовірно вчинені в ході російської агресії проти України.

Рейндерс: "Важливо знати, що жоден злочинець не втече від відповідальності"

"Всі винні в цих злочинах повинні бути впевнені, що до кінця свого життя вони ризикують постати перед трибуналом, - заявив Рейндерс. - Для нас дуже важливо боротися з безкарністю і бути впевненими, що жоден злочинець не втече від відповідальності".

Він також повідомив, що ЄС уже заморозив 21,5 мільярда євро активів російських олігархів та організацій із санкційного списку. Росія має заплатити за відновлення України та компенсувати збитки, заявив єврокомісар, нагадавши, що робота над реєстром завданих Україні збитків триває.

На думку Андрія Костіна, найсправедливіший спосіб компенсувати скоєні Росією злочини - це використовувати суверенні активи Росії, оскільки саме російська держава вчинила ці правопорушення. Йдеться про 300 мільярдів активів Центробанку РФ, заморожених не лише в ЄС, а й у країнах G7. Законних механізмів конфіскації цих активів не існує, оскільки вони під суверенним імунітетом, однак у Євросоюзі пропонують створити фонд з управління цими активами та передавати отримані відсотки на відновлення України.

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