  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Вбиті російськими військовими цивільні в Бучі
Вбиті російськими військовими цивільні в БучіФото: Ronaldo Schemidt/AFP
ПолітикаЄвропа

Розслідування агресії РФ проти України почнеться у липні

Ксенія Польська
2 год. тому

Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України вже у липні почне збирати докази для майбутніх судових процесів. Пошук юрисдикції для спецтрибуналу продовжується, кажуть у ЄС.

https://p.dw.com/p/4Nefd

Міжнародний центр з розслідування злочину агресії проти України у Гаазі розпочне роботу у липні. Про це повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на спільній пресконференції з генеральним прокурором України Андрієм Костіним у Брюсселі у п'ятницю, 17 лютого. "У липні цього року центр вже повноцінно функціонуватиме", - пообіцяв Рейндерс.

За словами єврокомісара, цей центр буде прикріплений до спільної слідчої групи, створеної шістьма країнами-членами Європейського Союзу та Україною, а також тісно співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом (МКС). "Необхідно зібрати та зберегти докази для майбутніх судових процесів", - сказав Рейндерс. Він повідомив, що поспілкувався з Костіним щодо наступних кроків у справі розслідування злочину агресії та спеціального трибуналу. "Важливо знайти для нього юрисдикцію", - наголосив єврокомісар, додавши, що крок за кроком цей процес триває.

Костін: "Країни, які засудили агесію РФ, мають зробити наступний крок"

Зі свого боку Костін нагадав, що зараз немає ефективного юридичного механізму для покарання відповідальних за злочин агресії. На його думку, країни, які в ООН засудили російську агресію в Україні, мають зробити і наступний крок, щоб такий механізм можливо було створити.

Читайте також: Українські біженці у Німеччині як свідки воєнних злочинів

Щодо інших воєнних злочинів, то вже задокументовано 67 000 випадків, повідомив Костін. "99 відсотків буде розслідувано та притягнуто до кримінальної відповідальності в Україні", - сказав він, додавши, що 25 вироків вже було винесено, проте для досягнення повної справедливості необхідні додаткові юридичні механізми. Як приклад він навів спеціальний трибунал і Міжнародний кримінальний суд, який переслідуватиме злочин геноциду, воєнні злочини та злочини проти людяності, ймовірно вчинені в ході російської агресії проти України.

Рейндерс: "Важливо знати, що жоден злочинець не втече від відповідальності"

"Всі винні в цих злочинах повинні бути впевнені, що до кінця свого життя вони ризикують постати перед трибуналом, - заявив Рейндерс. - Для нас дуже важливо боротися з безкарністю і бути впевненими, що жоден злочинець не втече від відповідальності".

Він також повідомив, що ЄС уже заморозив 21,5 мільярда євро активів російських олігархів та організацій із санкційного списку. Росія має заплатити за відновлення України та компенсувати збитки, заявив єврокомісар, нагадавши, що робота над реєстром завданих Україні збитків триває.

На думку Андрія Костіна, найсправедливіший спосіб компенсувати скоєні Росією злочини - це використовувати суверенні активи Росії, оскільки саме російська держава вчинила ці правопорушення. Йдеться про 300 мільярдів активів Центробанку РФ, заморожених не лише в ЄС, а й у країнах G7. Законних механізмів конфіскації цих активів не існує, оскільки вони під суверенним імунітетом, однак у Євросоюзі пропонують створити фонд з управління цими активами та передавати отримані відсотки на відновлення України.

Читайте також: Розслідування воєнних злочинів: в Лондоні обговорять підтримку роботи МКС

Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Зруйнована під час російського обстрілу заводська будівля у Харкові

HRW вдруге задокументувала російські воєнні злочини у Харкові

HRW вдруге задокументувала російські воєнні злочини у Харкові

Збройні сили Росії завдають невибіркових ударів по житлових масивах Харкова, що є воєнним злочином. Це засвідчує вже друга доповідь, підготована правозахисною організацією Human Rights Watch.
Політика16 серпня 2022 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

17 лютого відкрилась 59-та Мюнхенська безпекова конференція. Вона триватиме до 19 лютого.

Відкрилась Мюнхенська конференція: головна тема - Україна

Політика28 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Виноробний регіон Сент-Емільйон визнано об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО

Чи перероблять французьке вино на пальне для автомобілів?

Чи перероблять французьке вино на пальне для автомобілів?

Економіка6 год. тому
Заряджання електромобіля

Європа ставить на електромобілі. Прощання з ДВЗ йде важко

Європа ставить на електромобілі. Прощання з ДВЗ йде важко

Природа й екологія16 лютого 2023 р.
У Берліні відкривається Берлінале-2023

Кіно й війна: що треба знати про 73-й Берлінале

Кіно й війна: що треба знати про 73-й Берлінале

Культура16 лютого 2023 р.
Олеся Мельниченко провела вісім місяців у російському полоні

Українка про полон: Жінки-наглядачі були набагато жорсткіші

Українка про полон: Жінки-наглядачі були набагато жорсткіші

Суспільство16 лютого 2023 р.
Верховний представник з питань зовнішньої та оборонної політики ЄС Жозеп Боррель

Боррель закликав якнайшвидше передати Україні сучасні танки

Боррель закликав якнайшвидше передати Україні сучасні танки

Політика15 лютого 2023 р.
Ситуація з біженцями в Німеччині

Біженці в Німеччині: ситуація непроста, але скрізь різна

Біженці в Німеччині: ситуація непроста, але скрізь різна

Суспільство15 лютого 2023 р.
На головну сторінку