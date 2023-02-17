Ще одного священика УПЦ (МП) віддали Росії в рамках обміну

У рамках обміну 16 лютого Україна передала Росії священника Української православної церкви (Московського патріархату). Це вже щонайменше другий такий прецедент.

Україна в рамках обміну, який пройшов 16 лютого, віддала Росії священика Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це в п'ятницю, 17 лютого, повідомив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Вчора, для того щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, який сприяв окупантам, зливав різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, Росії видали настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії на Донеччині Миколу Зірку, якого напередодні засудили до семи років позбавлення волі за колабораціонізм, зокрема, заклики до парафіян взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" за "приєднання" регіону до РФ.

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Перша видача РФ засудженого священика

Вперше Україна видала Росії засудженого священика УПЦ (МП) у грудні 2022 року.

Ним став священнослужитель з Лисичанська, якого засудили до 12 років ув'язнення за корегування вогню окупантів. Його обміняли на 35-річного громадянина США.

УПЦ (МП) під прицілом

З листопада 2022 року правоохоронці відкрили низку проваджень та провели десятки обшуків в установах УПЦ (МП). За результатами слідчих дій вони нерідко звітують про виявлені там російські документи, гроші, проросійську чи пропагандистську літературу, атрибутику сепаратистів. Проти низки представників цієї церкви запровадила санкції Рада національної безпеки і оборони (РНБО).

У січні Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр яких знаходиться в Росії. За висновком релігієзнавчої експертизи, проведеної згідно рішення РНБО, УПЦ (МП) є структурним підрозділом Російської православної церкви.