Україна повернула з полону ще 100 військових і цивільного

Більшість звільнених з російського полону 16 лютого - оборонці Маріуполя, в тому числі - 63 захисники "Азовсталі".

Черговий обмін полоненими між Україною та Росією відбувся у четвер, 16 лютого. Україна повернула з російського полону 100 військових та одного цивільного, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"94 з них - оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі", - написав він у Telegram.

Серед звільнених бійців є нацгвардійці, прикордонники та військові Збройних сил України, багато з них "отримали поранення різної тяжкості". Єрмак запевнив, що робота над звільненням полонених продовжиться. "Повернемо додому всіх", - пообіцяв він.

Своєю чергою міністерство оборони Росії повідомило про повернення 101 російського військового.

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Попередній великий обмін полоненими пройшов на початку лютого. Тоді з російського полону повернулися 116 українських бранців, у тому числі оборонці Маріуполя, херсонські партизани та снайпери.

У січні, в рамках 36-го обміну до України повернулися 50 військових. Тоді повідомлялося, що від початку повномасштабної війни з російського полону звільнили 1646 військових і цивільних. Враховуючи лютневі обміни, кількість звільнених бранців перевищила 1850.

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