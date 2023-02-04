Черговий обмін: з полону повернулися 116 українських вояків

У рамках чергового великого обміну військовополоненими Україні вдалося повернути з російського полону 116 українських бранців. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі. "Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв. 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із ССО. Вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п'ятеро з ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів. Крім того, нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців", - написав посадовець.

Москва: Обмін у тому числі й на осіб "чутливої категорії" за посередництва ОАЕ

Раніше цього дня міністерство оборони РФ повідомило про звільнення 63 російських військових унаслідок переговорів. "У результаті складного переговорного процесу з (...) території України повернуто 63 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації", - заявило російське оборонне відомство. "До складу групи звільнених російських військовослужбовців включено осіб "чутливої категорії", обмін яких став можливий завдяки посередницьким зусиллям керівництва Об'єднаних Арабських Еміратів", - ідеться в повідомленні міноборони РФ.

Як повідомлялося, попередній обмін полоненими відбувся 8 січня. Тоді в Україну з російського полону повернулися 50 осіб.