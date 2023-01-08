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Українські військові після звільнення з полону 21 вересняФото: Ukrainian Security service/AA/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Україна повернула з російського полону ще 50 військових

Олександр Куницький
2 год. тому

Серед звільнених в результаті 36-го обміну полоненими - захисники Маріуполя та Чорнобильскої АЕС, а також військові з Донецького напрямку.

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Між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися ще 50 українців. Про це повідомив у неділю, 8 січня, глава офісу президента України Андрій Єрмак.

"Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів", - написав він у Telegram.

Серед звільнених - 11 полонених з Чорнобильської АЕС, восьмеро оборонців Маріуполя, дев'ятеро захисників Київщини, полонені з Донецького, Харківського, Луганського напрямків, а також Чернігівщини та Херсонщини, уточнили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Загалом в рамках першого у 2023 році обміну повернулися додому 25 представників Збройних Сил України, 13 нацгвардійців, четверо прикордонників, троє представників Військово-морських сил та п’ятеро тероборонців, наголосили в Штабі. Серед визволених - 33 офіцери та 17 представників рядового і сержантського складу.

Своєю чергою міністерство оборони РФ повідомило про повернення в Росію в рамках обміну 50 солдатів.

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Україна повернула з російського полону понад 1,6 тисячі людей

Обмін полоненими, який відбувся 8 січня між Україною та Росією, - 36-й від початку повномасштабної війни. Всього з російського полону визволені 1646 військових і цивільних. Попередній обмін відбувся 31 грудня 2022 року. Тоді з російського полону повернулося 140 людей. 

30 грудня уповноважена президента України з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька повідомила, що в російському полоні залишаються майже 3,4 тисячі українських військових. Близько 15 тисяч людей зникли безвісти. За її словами, серед них є багато цивільних. 

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