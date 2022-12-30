Українські військові після звільнення з полону в вересніФото: Ukrainian Security service/AA/picture alliance
СуспільствоУкраїна
Під час війни зникли безвісти 15 тисяч українців
Олександр Куницький
3 год. тому
Близько 3,4 тисячі українських військовослужбовців наразі перебувають у полоні, ще 15 тисяч людей зникли безвісти, повідомила уповноважена президента України з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.
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З початку повномасштабної війни РФ проти України близько 15 тисяч людей зникли безвісти, ще 3,4 тисячі українських військовослужбовців перебувають у полоні. Про це повідомила уповноважена президента України з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька в інтерв'ю Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), оприлюдненому у п'ятницю, 30 грудня.
"Росія наразі підтвердила наявність 3392 українських військовополонених, але в Україні близько 15000 людей вважаються зниклими безвісти, серед них багато цивільних", - повідомила Вербицька.
За її словами, не відомо, чи перебувають ці люди в полоні, вивезені з окупованих територій чи вбиті. "Ми не знаємо, що з ними сталося", - констатувала вона.
У Зеленського вкотре розкритикували Червоний Хрест
Тим часом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час сьогоднішньої зустрічі з українськими військовими, які були звільнені з російського полону, вкотре розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ). На його думку, сьогодні фактично відсутня міжнародна організація, яка може відвідувати місця утримання українських полонених, моніторити їхній стан здоров'я, контролювати умови перебування.
"Ми не приймаємо того, що чуємо від МКЧХ. Це неможливо, що у XXІ сторіччі в центрі Європи існують концтабори, а вони місяцями чекають погодження, щоб туди потрапити та перевірити умови", - цитує Єрмака сайт Офісу президента.
Наймасштабніший обмін полоненими з початку війни відбувся 21 вересня, коли звільнили 215 військових, зокрема оборонців Маріуполя та бійців полку "Азов". Дві сотні з них обміняли на кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.