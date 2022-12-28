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Володимир Зеленський у Верховній Раді (фото з архіву)
Володимир Зеленський у Верховній Раді (фото з архіву)Фото: Planet Pix/ZUMA Press/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський звернувся зі щорічним посланням до Верховної Ради

Олександр Куницький
45 хв. тому

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради зі щорічним посланням щодо внутрішнього та зовнішнього становища країни.

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Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 грудня, звернувся до Верховної Ради зі щорічним посланням щодо внутрішнього та зовнішнього становища країни.

Через повітряну тривогу виступ відклали на півтори години, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"). На засіданні були присутні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, військовослужбовці, члени родин загиблих військових, іноземні дипломати. Виступ президента тривав 52 хвилини. Зеленському аплодували понад 40 разів.

Деокупація та звільнення полонених

Під час звернення Зеленський перелічив переламні моменти повномасштабної війни - деокупацію Київщини, звільнення острова Зміїний, знищення флагмана Чорноморського флоту РФ -  крейсера "Москва", вибух на Керченському мосту та контрнаступ Збройних сил України на Харківщині. "Може, російська армія і не знала, що здатна аж так стрімко тікати. Тікати, лишаючи все - позиції, зброю, своїх солдатів і колаборантів", - наголосив він. Україні вже вдалося звільнити від російської окупації 1800 міст і сіл, додав Зеленський.

Він також акцентував увагу звільнення всіх українських полонених. "Мета - відновити територіальну цілісність України завжди йде поруч для нас з іншою метою - звільнити усіх наших людей, які утримуються в російському полоні чи в тюрмах, а також усіх тих, хто був силою депортований з нашої землі", - сказав він, додавши, що з 24 лютого вже вдалося звільнити з російського полону 1456 людей.

Західна та українська зброя

Президент подякував партнерам за надану зброю. "Ще рік тому здавалося неможливим, що у нашої держави будуть системи протиповітряної оборони Patriot. Але тепер маємо і таку домовленість", - сказав він.

Водночас він наголосив, що Україна виробляє також свої ракети, морські дрони, бронетехніку, авіатехніку та інші види озброєнь. "Стугна", "Вільха", "Нептун" та інше. Давайте подякуємо нашим виробникам. Український військово-промисловий комплекс був і буде одним з найпотужніших в Європі та світі", - переконаний Зеленський.

НАТО та членство в ЄС

Серед здобутків України в 2022 році Зеленський назвав також отримання статусу кандидата на вступ у Європейський Союз, який "вперше в історії допомагає оборонятися від такої масштабної агресії". "Вперше в історії деякі країни Європи переглянули поняття нейтралітету та протистоять агресії разом з Україною. Ми допомогли Європі й більшості країн світу відчути, що бути нейтральними зараз - це бути аморальними", - сказав він, наголосивши, що з 24 лютого особисто провів 850 міжнародних заходів.

Крім того, за словами Зеленського, саме в Україні "героїчними воїнами визначаються нові стандарти Північноатлантичного альянсу (НАТО). "Стандарти, якими ми ділимося з нашими союзниками по Альянсу. Союзниками! А не просто партнерами", - наголосив він.

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Трансформація енергетики та відбудова України

Зеленський також заявив, що Україна ставить собі за мету стати лідером у трансформації енергетики для протидії будь-яким загрозам. За його словами, побудова сучасної зеленої енергетики дозволить створити децентралізовану енергосистему, яку не зруйнувати ракетними ударами. "Сьогодні це небезпечно, коли міста залежать від кількох великих тепло- чи електростанцій. Сучасному місту потрібні децентралізовані джерела енергії. Лише зелена енергетика може це забезпечити", - впевнений президент.

Крім того, Зеленський закликав народних депутатів разом з урядом і Офісом президента розробити законодавство, яке дасть більше можливостей міжнародному бізнесу брати участь у проєктах відбудови України - "найбільшого економічний проєкту нашого часу в Європі".  "Ми повинні зробити пріоритет у відновленні для тих компаній, які були в Україні або прийшли в Україну під час війни. Які вийшли з російського ринку під час війни. Це - справедливо", - впевнений він.

Духовна незалежність

Президент також згадав про духовну незалежність: "Якщо хтось спробує зіграти проти незалежності України - чи політичної, чи економічної, чи духовної незалежності, - наша держава буде відповідати миттєво і жорстко. Не існує в світі такого золота для хрестів чи будь-чого ще, яке могло би перекрити моральну іржу від зв'язків з державою-терористом".

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Після виступу президента відбулося нагородження військових. Зокрема, Зеленський віддав командиру батареї HIMARS капітану Павлу Чернявському відзнаку від президента США Джо Байдена - Command Coin. Чернявський відзначений Хрестом бойових заслуг, який він попросив Зеленського передати Байдену під час візиту до США.

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