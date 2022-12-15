Україна видала Росії засудженого священника УПЦ (МП)
Анастасія Шепелева
2 год. тому
В рамках обміну полоненими 14 грудня Україна повернула 64 військових, а також американського активіста, затриманого в Херсоні. Його обміняли на священника УПЦ (МП), якому винесли вирок за корегування вогню окупантів.
https://p.dw.com/p/4KxsJ
Реклама
Україна видала Росії священника Української православної церкви (Московського патріархату) з Лисичанська, якого засудили до 12 років ув'язнення за корегування вогню окупантів, в обмін на 35-річного громадянина США. Про це повідомив представник головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов ввечері 14 грудня в ефірі національного телемарафону.
"Росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ (МП), який в Україні отримав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся громадянин США до України, і має можливість повернутися додому", - розповів він.
14 грудня Україна повернула з російського полону 64 військових і тіла чотирьох загиблих. Звільнений американець - 35-річний Мурекезі Суеді, який брав участь у проукраїнських мітингах в окупованому росіянами Херсоні та був ув'язнений окупаційною владою за проукраїнську позицію на початку літа.
Раніше Юсов припускав можливий обмін священників УПЦ (МП) на українських військових. "На прикладі великого обміну та долі (кума президента Росії Володимира Путіна Віктора. - Ред.) Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найкреативніші підходи, щоб повертати своїх громадян додому", - казав він.
Утім уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, що в рамках обміну може йтися тільки про військовополонених. Цивільних Україна може відпускати тільки в рамках, можливо, якихось "взаємних зобов'язань", казав омбудсмен.