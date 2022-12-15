Україна видала Росії засудженого священника УПЦ (МП)

В рамках обміну полоненими 14 грудня Україна повернула 64 військових, а також американського активіста, затриманого в Херсоні. Його обміняли на священника УПЦ (МП), якому винесли вирок за корегування вогню окупантів.

Україна видала Росії священника Української православної церкви (Московського патріархату) з Лисичанська, якого засудили до 12 років ув'язнення за корегування вогню окупантів, в обмін на 35-річного громадянина США. Про це повідомив представник головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов ввечері 14 грудня в ефірі національного телемарафону.

"Росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ (МП), який в Україні отримав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся громадянин США до України, і має можливість повернутися додому", - розповів він.

14 грудня Україна повернула з російського полону 64 військових і тіла чотирьох загиблих. Звільнений американець - 35-річний Мурекезі Суеді, який брав участь у проукраїнських мітингах в окупованому росіянами Херсоні та був ув'язнений окупаційною владою за проукраїнську позицію на початку літа.

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Обміни полоненими та УПЦ (МП)

Раніше Юсов припускав можливий обмін священників УПЦ (МП) на українських військових. "На прикладі великого обміну та долі (кума президента Росії Володимира Путіна Віктора. - Ред.) Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найкреативніші підходи, щоб повертати своїх громадян додому", - казав він.

Утім уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, що в рамках обміну може йтися тільки про військовополонених. Цивільних Україна може відпускати тільки в рамках, можливо, якихось "взаємних зобов'язань", казав омбудсмен.

Загалом від початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією, Україна звільнила з полону понад 1300 військових.

УПЦ (МП) - під увагою влади

Виданий священник УПЦ (МП) став першим, кому винесли вирок після низки підозр представникам церкви за співпрацю з російськими окупантами та пропаганду "русского мира".

Останніми тижнями правоохоронці проводять контррозвідувальні заходи в закладах УПЦ (МП) у різних регіонах України. Кільком священникам повідомили про підозру.

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Низка представників УПЦ (МП) потрапили під санкції Ради національної безпеки та оборони України.