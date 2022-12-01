Україна звільнила з російського полону 50 захисників

У рамках чергового обміну з російського полону було звільнено 50 українських захисників. Серед звільнених - захисники Маріуполя й "Азовсталі".

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

В Україну з російського полону повернулися 50 захисників у рамках проведеного в четвер, 1 грудня, чергового обміну. Про звільнення оборонців української держави повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Провели черговий великий обмін полоненими. Звільнили 50 захисників України. Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі", повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках. (...). Ми будемо працювати до звільнення останнього українця", - написав Єрмак у Telegram.

У Москві теж підтвердили обмін

Незадовго до цього міноборони Росії теж повідомило, що внаслідок переговорів у четвер з українського полону звільнено 50 російських окупантів.

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Нагадаємо, наймасштабніший з початку війни обмін полоненими між РФ та Україною відбувся 21 вересня, коли звільнили 215 військових, зокрема оборонців Маріуполя та бійців полку "Азов".

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Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив після обміну з посиланням на Володимира Зеленського, що Україна вже повернула додому 1319 військових.