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Зільнені з полону українські військові
Зільнені з полону українські військові (14 грудня 2022 року)Фото: Andrij Jermak/Telegram
ПолітикаУкраїна

Україна повернула з російського полону ще 64 військових

Тетяна Кирилюк
3 год. тому

Серед звільнених українців 23 повертаються з пораненнями, деякі з них перебувають у важкому стані, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з полоненими.

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Україна в рамках нового обміну полоненими з Росією повернула ще 64 українських військових. Про це у середу, 14 грудня, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед них офіцери, рядові та сержанти. Також повернули тіла чотирьох загиблих. Ці військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ) воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут, зазначив Єрмак.

Щонайменше 23 визволених повертаються додому з пораненнями, деякі з них перебувають у важкому стані, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з полоненими.

В рамках обміну також звільнили 35-річного громадянина США - Мурекезі Суеді. Він брав участь у проукраїнських мітингах в окупованому росіянами Херсоні. Його ув'язнили за проукраїнську позицію на початку літа 2022 року.

Минулі обміни військовополоненими

Попередній обмін військовополоненими з РФ відбувся 6 грудня - у День ЗСУ. Тоді в Україну повернулися 60 українських військових, серед яких і захисники Маріуполя.

Наймасштабніший обмін військовополоненими з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ Україна провела 21 вересня. В його рамках 215 українських військових, серед яких бійці полку "Азов" обміняли на кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука та 55 російських солдатів. 

"Невидимі" поранення війни українських військових

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