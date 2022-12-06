Україна повернула з російського полону ще 60 захисників

Україна провела черговий обмін військовополоненими, в рамках якого з російського полону вдалося визволити 60 українських захисників. Про успішне завершення проведеного в вівторок, 6 грудня, обміну повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. "У День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів Збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ - 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів", - написав Єрмак у Telegram-каналі.

Він також додав, що 34 військових з повернутих сьогодні з полону, це оборонці Маріуполя, 14 з яких - оборонці "Азовсталі". А ще є поранені, котрі отримають всю необхідну допомогу, запевнив Єрмак.

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Востаннє про такий істотний обмін повідомлялося 1 грудня. Тоді Україні вдалося звільнити з лабетів російських агресорів 50 українських бранців. А 5 грудня нардеп Ігор Копитін повідомляв, що днями з тимчасово окупованої території України повернули двох морських піхотинців, один з яких був поранений.

Військовий медик з "Азовсталі" Вікторія Обідіна про полон To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video