У Зеленського звинуватили МКЧХ у пасивності щодо полонених

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) демонструють пасивність у забезпеченні прав українців, які потрапили в полон до росіян. Про це він сказав під час зустрічі з президенткою Червоного Хреста Мір'яною Сполярич-Еггер у Києві в суботу, 10 грудня, повідомляє сайт президента України.

Учасники зустрічі, зокрема з числа колишніх українських військовополонених, висловили низку претензій до МКЧХ. За їхніми словами, представники комітету не приїздять до українських полонених, яких утримують у незадовільних умовах, не опікуються умовами утримання полонених-жінок, не забезпечують запобігання катуванням.

"Я була вагітною і сподівалася, що мене обміняє Червоний Хрест, тому що я медик, офіцер і вагітна жінка, яка відповідно до всіх конвенцій мала першою йти на обмін", - зауважила капітанша медичної служби Мар'яна Мамонова, додавши що з рештою МКЧХ не брав участі ні в обміні, ні в наданні медичної допомоги пораненим полоненим українцям.

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МКЧХ скаржиться на відсутність повноважень

Сполярич-Еггер пообіцяла обговорити з представниками організації, як покращити умови утримання військовополонених та запобігти катуванням. Водночас вона зазначила, що згідно міжнародного права, Червоний Хрест не має повноважень в примусовому порядку отримувати дозвіл на відвідання місць утримання полонених. "Ми намагаємося вести діалог і дуже сподіваємося, що зможемо розгорнути масштабну діяльність у цьому напрямку", - сказала вона.

У відповідь Єрмак зауважив: Росія "порушила всі можливі конвенції", тому посилання на норми міжнародного права в цьому контексті не є достатнім аргументом. Він сподівається, що за часів президентства Сполярич-Еггер, яка зайняла свою посаду у жовтні, в роботі організації "відбудуться якісні зміни і вона буде ефективною в сучасних умовах". "Україна очікує від Червоного Хреста більш конкретних і дієвих кроків щодо звільнення полонених українців", - наголосив він.

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Україна шукає альтернативу Червоному Хресту

Невдоволення роботою МКЧХ висловив і уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, організація "не хоче нічого робити" з тим, що Росія не допускає її представників до українських полонених. "Вони цього не засуджують, вони не шукають нові підходи, вони не залучають якихось нових партнерів, вони не намагаються тиснути на країну, яка не виконує женевські конвенції", - сказав він в інтерв'ю "Радіо свобода", опублікованому сьогодні.

За словами Лубінця, за таких умов Україна змушена шукати альтернативу Червоному Хресту. "Ми офіційно їм сказали: ми шукаємо альтернативу і ми хочемо створити альтернативу. Навіть якщо в майбутньому буде дві організації (…) дві організації - краще, ніж одна", - заявив омбудсмен.

Він також повідомив, що підняв перед Міжнародною федерацією Червоного Хреста і Червоного Півмісяця питання щодо виключення російського національного комітету Червоного Хреста. "Росіяни використовують незаконно (і фактично вкрали) майно національного комітету Червоного Хреста України, яке вони забрали на території Криму. Друге. Вони офіційно збирають допомогу військовим російської армії. Це прямо заборонено принципами діяльності Міжнародної федерації Червоного Хреста", - заявив Лубінець.

За його словами, в організації "максимально серйозно" поставилися до цих слів і він очікує на відповідні пропозиції.

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